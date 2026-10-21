Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Κτηνωδία στην Πολύαιγο: Σκότωσαν θαλάσσια χελώνα και την κρέμασαν σε βράχο
Κτηνωδία στην Πολύαιγο: Σκότωσαν θαλάσσια χελώνα και την κρέμασαν σε βράχο
Το περιστατικό καταγράφηκε στον κόλπο Γαλάζια Νερά, σε προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000 - Ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της χελώνας
Μια νεκρή θαλάσσια χελώνα, κρεμασμένη πάνω σε βράχο στην Πολύαιγο, εντοπίστηκε στον κόλπο Γαλάζια Νερά, προκαλώντας ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της. Το περιστατικό καταγγέλλεται ως πράξη θανάτωσης ζώου, ενώ η εικόνα της χελώνας στο συγκεκριμένο σημείο δημιουργεί υπόνοιες για ανθρώπινη παρέμβαση.
Η Πολύαιγος, που βρίσκεται κοντά στην Κίμωλο και τη Μήλο, αποτελεί το μεγαλύτερο ακατοίκητο νησί του Αιγαίου και φιλοξενεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο φυσικό οικοσύστημα. Η περιοχή προστατεύεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000.
Το νεκρό ζώο εντοπίστηκε στα Γαλάζια Νερά, έναν από τους γνωστότερους όρμους του νησιού, όπου καταφθάνουν συχνά σκάφη αναψυχής. Πρόκειται για μια περιοχή με μεγάλους βραχώδεις σχηματισμούς που υψώνονται πάνω από τη θάλασσα.
Τα αίτια θανάτου της χελώνας παραμένουν άγνωστα. Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται ως πιθανή εξήγηση είναι να τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος. Ωστόσο, η θέση στην οποία βρέθηκε, κρεμασμένη πάνω στον βράχο, ενισχύει τις υπόνοιες ότι κάποιος παρενέβη μετά τον θάνατό της.
Η Πολύαιγος, που βρίσκεται κοντά στην Κίμωλο και τη Μήλο, αποτελεί το μεγαλύτερο ακατοίκητο νησί του Αιγαίου και φιλοξενεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο φυσικό οικοσύστημα. Η περιοχή προστατεύεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000.
Το νεκρό ζώο εντοπίστηκε στα Γαλάζια Νερά, έναν από τους γνωστότερους όρμους του νησιού, όπου καταφθάνουν συχνά σκάφη αναψυχής. Πρόκειται για μια περιοχή με μεγάλους βραχώδεις σχηματισμούς που υψώνονται πάνω από τη θάλασσα.
Τα αίτια θανάτου της χελώνας παραμένουν άγνωστα. Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται ως πιθανή εξήγηση είναι να τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος. Ωστόσο, η θέση στην οποία βρέθηκε, κρεμασμένη πάνω στον βράχο, ενισχύει τις υπόνοιες ότι κάποιος παρενέβη μετά τον θάνατό της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα