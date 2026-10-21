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Κρυφός γάμος για τον προπονητή της Μπράιτον - Το δαχτυλίδι που πρόδωσε τον Χούρζελερ
Κρυφός γάμος για τον προπονητή της Μπράιτον - Το δαχτυλίδι που πρόδωσε τον Χούρζελερ
Ο Φαμπιάν Χούρζελερ φέρεται να παντρεύτηκε την σύντροφό του, Άννα Καρολίν Μπέργκερ, η οποία ασχολείται με την υποκριτική
Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χούρζελερ, φέρεται να παντρεύτηκε την ηθοποιό σύντροφό του, Άννα Καρολίν Μπέργκερ, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης διακοπής των πρωταθλημάτων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.
Ο 33χρονος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους νέους προπονητές στην Ευρώπη, χάρη στην εξαιρετική δουλειά που έχει παρουσιάσει στην Μπράιτον.
Αφού οδήγησε τους «γλάρους» στην εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου την περασμένη σεζόν, η ομάδα του βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση της Premier League, πίσω από τη Μάντσεστερ Σίτι και την Άρσεναλ.
Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, ο Γερμανός τεχνικός εκμεταλλεύτηκε την παρατεταμένη διακοπή των τριών εβδομάδων για να παντρευτεί την εκλεκτή της καρδιάς του, κρατώντας το γεγονός μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Ο Χούρζελερ και η Μπέργκερ, οι οποίοι δεν έχουν αποκαλύψει δημόσια πόσο καιρό βρίσκονται σε σχέση, έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι μόλις το περασμένο καλοκαίρι.
Οι δυο τους είχαν δημοσιεύσει φωτογραφίες από τις διακοπές τους στον Μαυρίκιο, ενώ παρακολούθησαν μαζί αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το Grand Prix της Αυστρίας στη Formula 1. Λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων, διατηρούσαν σχέση από απόσταση, καθώς ο Χούρζελερ εργάζεται στο Μπράιτον και η Μπέργκερ στο Μόναχο.
Η 34χρονη ηθοποιός υποδύεται από το 2025 τη σχεδιάστρια κοσμημάτων Λαρίσα Μάνκε στη γερμανική σαπουνόπερα Storm of Love. Ανέλαβε τον ρόλο μετά την αποχώρηση της προηγούμενης ηθοποιού που τον ενσάρκωνε, Βίβιεν Βουλφ.
Τον περασμένο Αύγουστο, η Μπέργκερ δημοσίευσε μια φωτογραφία της από τις εξέδρες του «Amex Stadium», όπου παρακολούθησε την πρεμιέρα της Μπράιτον στην Premier League, στη νίκη με 4-0 επί της Άστον Βίλα.
Ο 33χρονος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους νέους προπονητές στην Ευρώπη, χάρη στην εξαιρετική δουλειά που έχει παρουσιάσει στην Μπράιτον.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Αφού οδήγησε τους «γλάρους» στην εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου την περασμένη σεζόν, η ομάδα του βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση της Premier League, πίσω από τη Μάντσεστερ Σίτι και την Άρσεναλ.
Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, ο Γερμανός τεχνικός εκμεταλλεύτηκε την παρατεταμένη διακοπή των τριών εβδομάδων για να παντρευτεί την εκλεκτή της καρδιάς του, κρατώντας το γεγονός μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Ο Χούρζελερ και η Μπέργκερ, οι οποίοι δεν έχουν αποκαλύψει δημόσια πόσο καιρό βρίσκονται σε σχέση, έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι μόλις το περασμένο καλοκαίρι.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Οι δυο τους είχαν δημοσιεύσει φωτογραφίες από τις διακοπές τους στον Μαυρίκιο, ενώ παρακολούθησαν μαζί αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το Grand Prix της Αυστρίας στη Formula 1. Λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων, διατηρούσαν σχέση από απόσταση, καθώς ο Χούρζελερ εργάζεται στο Μπράιτον και η Μπέργκερ στο Μόναχο.
Η 34χρονη ηθοποιός υποδύεται από το 2025 τη σχεδιάστρια κοσμημάτων Λαρίσα Μάνκε στη γερμανική σαπουνόπερα Storm of Love. Ανέλαβε τον ρόλο μετά την αποχώρηση της προηγούμενης ηθοποιού που τον ενσάρκωνε, Βίβιεν Βουλφ.
Τον περασμένο Αύγουστο, η Μπέργκερ δημοσίευσε μια φωτογραφία της από τις εξέδρες του «Amex Stadium», όπου παρακολούθησε την πρεμιέρα της Μπράιτον στην Premier League, στη νίκη με 4-0 επί της Άστον Βίλα.
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Η λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία της ήταν χαρακτηριστική: «Μην ανησυχείτε, ξέρω να διαλέγω τους σωστούς ανθρώπους» (no worries – I’m a keeper), με τη φράση να αποτελεί πιθανό λογοπαίγνιο, καθώς η αγγλική λέξη keeper σημαίνει τόσο «αυτός που αξίζει να κρατήσεις» σε μια σχέση όσο και «τερματοφύλακας».
Ο Χούρζελερ, εν τω μεταξύ, εμφανίστηκε με δαχτυλίδι στο δάχτυλο του αριστερού χεριού, όπου συνηθίζεται να φοριέται η βέρα, κατά τη διάρκεια της νίκης της Μπράιτον με 5-0 επί της Κρίσταλ Πάλας την προηγούμενη αγωνιστική.
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