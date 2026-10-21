Κρυφός γάμος για τον προπονητή της Μπράιτον - Το δαχτυλίδι που πρόδωσε τον Χούρζελερ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fabian Hürzeler (@fabian.huerzeler)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fabian Hürzeler (@fabian.huerzeler)

Η λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία της ήταν χαρακτηριστική: «Μην ανησυχείτε, ξέρω να διαλέγω τους σωστούς ανθρώπους» (no worries – I’m a keeper), με τη φράση να αποτελεί πιθανό λογοπαίγνιο, καθώς η αγγλική λέξη keeper σημαίνει τόσο «αυτός που αξίζει να κρατήσεις» σε μια σχέση όσο και «τερματοφύλακας».Ο Χούρζελερ, εν τω μεταξύ, εμφανίστηκε με δαχτυλίδι στο δάχτυλο του αριστερού χεριού, όπου συνηθίζεται να φοριέται η βέρα, κατά τη διάρκεια της νίκης της Μπράιτον με 5-0 επί της Κρίσταλ Πάλας την προηγούμενη αγωνιστική.