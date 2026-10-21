Πετρέλαιο: Πάνω από τα 110 δολάρια επιστρέφει το Brent με φόντο την αβεβαιότητα στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν
Πετρέλαιο: Πάνω από τα 110 δολάρια επιστρέφει το Brent με φόντο την αβεβαιότητα στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν
Για την αγορά, καθοριστικός παράγοντας παραμένει η ισορροπία ανάμεσα στην πορεία των διαπραγματεύσεων και στην πραγματική ασφάλεια των ενεργειακών μεταφορών - Μέχρι να υπάρξουν σαφέστερες ενδείξεις αποκλιμάκωσης, οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να παραμείνουν ευαίσθητες στις γεωπολιτικές εξελίξεις
Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι ενισχύθηκε εκ νέου το πετρέλαιο Brent την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις αντικρουόμενες πληροφορίες για την πορεία των διπλωματικών επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι επιθέσεις στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να τροφοδοτούν τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.
Το Brent ενισχύεται λίγο πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κινείται πάνω από τα 99 δολάρια.
Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν μετά την έντονη πτώση της Τρίτης, καθώς οι προσδοκίες για πιθανή πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν αβέβαιες. Η αγορά προσπαθεί να αποτιμήσει κατά πόσο οι διπλωματικές προσπάθειες μπορούν να οδηγήσουν στον τερματισμό της σύγκρουσης και να περιορίσουν τους κινδύνους για τις διεθνείς ενεργειακές ροές.
Η υποχώρηση των τιμών την Τρίτη ακολούθησε τη συνάντηση του αρχηγού του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, με ανώτερους Ιρανούς διπλωματικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους στην Τεχεράνη. Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις και η πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον.
Ωστόσο, διπλωμάτης που συμμετέχει στις συζητήσεις απέρριψε τις πληροφορίες ότι επίκειται άμεσα συμφωνία, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης συνεχίζονται. Η διάσταση μεταξύ των προσδοκιών για διπλωματική αποκλιμάκωση και των επιφυλάξεων για την επίτευξη συμφωνίας διατηρεί την αβεβαιότητα στις αγορές.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, όπου τουλάχιστον 18 πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Η ασφάλεια της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού είναι κρίσιμη για τη διακίνηση πετρελαίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων από τη Μέση Ανατολή.
Παρά τους κινδύνους, οι πετρελαϊκές ροές από την περιοχή έχουν σε μεγάλο βαθμό ανακάμψει, φθάνοντας περίπου στο 80% των επιπέδων που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο. Η ανάκαμψη αυτή περιορίζει εν μέρει τις πιέσεις στην προσφορά, χωρίς ωστόσο να εξαλείφει τον κίνδυνο νέων ανατιμήσεων σε περίπτωση που κλιμακωθούν οι επιθέσεις ή αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες.
Το Brent ενισχύεται λίγο πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κινείται πάνω από τα 99 δολάρια.
Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν μετά την έντονη πτώση της Τρίτης, καθώς οι προσδοκίες για πιθανή πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν αβέβαιες. Η αγορά προσπαθεί να αποτιμήσει κατά πόσο οι διπλωματικές προσπάθειες μπορούν να οδηγήσουν στον τερματισμό της σύγκρουσης και να περιορίσουν τους κινδύνους για τις διεθνείς ενεργειακές ροές.
Η υποχώρηση των τιμών την Τρίτη ακολούθησε τη συνάντηση του αρχηγού του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, με ανώτερους Ιρανούς διπλωματικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους στην Τεχεράνη. Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις και η πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον.
Ωστόσο, διπλωμάτης που συμμετέχει στις συζητήσεις απέρριψε τις πληροφορίες ότι επίκειται άμεσα συμφωνία, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης συνεχίζονται. Η διάσταση μεταξύ των προσδοκιών για διπλωματική αποκλιμάκωση και των επιφυλάξεων για την επίτευξη συμφωνίας διατηρεί την αβεβαιότητα στις αγορές.
Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στηρίζουν τις τιμέςΤο πετρέλαιο έχει ενισχυθεί περισσότερο από 10% μέσα στον Οκτώβριο, καθώς η κλιμάκωση των εχθροπραξιών εντείνει τους φόβους για νέες διαταραχές στην προσφορά. Οι συγκρούσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, καθώς και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, επιβαρύνουν το γεωπολιτικό περιβάλλον.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, όπου τουλάχιστον 18 πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Η ασφάλεια της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού είναι κρίσιμη για τη διακίνηση πετρελαίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων από τη Μέση Ανατολή.
Παρά τους κινδύνους, οι πετρελαϊκές ροές από την περιοχή έχουν σε μεγάλο βαθμό ανακάμψει, φθάνοντας περίπου στο 80% των επιπέδων που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο. Η ανάκαμψη αυτή περιορίζει εν μέρει τις πιέσεις στην προσφορά, χωρίς ωστόσο να εξαλείφει τον κίνδυνο νέων ανατιμήσεων σε περίπτωση που κλιμακωθούν οι επιθέσεις ή αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες.
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