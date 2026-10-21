Πετρέλαιο: Πάνω από τα 110 δολάρια επιστρέφει το Brent με φόντο την αβεβαιότητα στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Για την αγορά, καθοριστικός παράγοντας παραμένει η ισορροπία ανάμεσα στην πορεία των διαπραγματεύσεων και στην πραγματική ασφάλεια των ενεργειακών μεταφορών - Μέχρι να υπάρξουν σαφέστερες ενδείξεις αποκλιμάκωσης, οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να παραμείνουν ευαίσθητες στις γεωπολιτικές εξελίξεις