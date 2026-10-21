Πώς μπορούν να προστατευτούν οι καταθέτες: Το ρίσκο του e-banking και οι κίνδυνοι για τις ελληνικές τράπεζες
Πώς μπορούν να προστατευτούν οι καταθέτες: Το ρίσκο του e-banking και οι κίνδυνοι για τις ελληνικές τράπεζες
Το τεχνικό πρόβλημα στο Google Cloud ανέδειξε τους κινδύνους για τις ψηφιακές τραπεζικές συναλλαγές - Πόσο ευάλωτες είναι οι ελληνικές τράπεζες και πώς μπορούν οι καταθέτες να προστατευτούν από ανάλογες διακοπές;
Το τεχνικό πρόβλημα στο Google Cloud, που άφησε εκτός τραπεζικών συναλλαγών εκατομμύρια πελάτες, έφερε αμέσως στο προσκήνιο ένα εύλογο ερώτημα: θα μπορούσαν άραγε και οι ελληνικές τράπεζες να επηρεαστούν από μια αντίστοιχη βλάβη; Και, κυρίως, τι μπορούν να κάνουν οι καταθέτες ώστε να μη βρεθούν ξαφνικά χωρίς πρόσβαση στα χρήματά τους για όσο διάστημα διαρκεί μια τέτοια διακοπή;
Η απάντηση είναι ότι ένα ανάλογο περιστατικό δεν μπορεί να αποκλειστεί. Οι ελληνικές τράπεζες, όπως και ολόκληρος ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος, επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και αξιοποιούν όλο και περισσότερο υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud), τόσο για την ανάπτυξη εφαρμογών όσο και για τη διαχείριση δεδομένων και την υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι όλες οι τραπεζικές λειτουργίες φιλοξενούνται στο cloud ή ότι εξαρτώνται από έναν και μόνο πάροχο.
Η διακοπή της 20ής Οκτωβρίου 2026 ανέδειξε ακριβώς αυτή την ευαλωτότητα: όταν μια κρίσιμη τεχνολογική υποδομή αντιμετωπίζει πρόβλημα, οι συνέπειες μπορεί να ξεπεράσουν τα όρια μιας μεμονωμένης υπηρεσίας και να επηρεάσουν εφαρμογές, πληρωμές και άλλες ψηφιακές λειτουργίες που βασίζονται σε αυτήν. Για τους πελάτες, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η αδυναμία σύνδεσης στο e-banking, η καθυστέρηση μιας μεταφοράς ή η προσωρινή αδυναμία χρήσης μιας κάρτας.
Η χρήση αυτών των υπηρεσιών, όμως, δεν συνεπάγεται ότι τα βασικά συστήματα που καταγράφουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών και εκτελούν τις τραπεζικές συναλλαγές έχουν μεταφερθεί εξ ολοκλήρου σε εξωτερικές υποδομές. Οι τράπεζες μπορεί να συνδυάζουν ιδιόκτητα κέντρα δεδομένων, υποδομές τρίτων και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις ανάγκες και τον σχεδιασμό τους.
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Η απάντηση είναι ότι ένα ανάλογο περιστατικό δεν μπορεί να αποκλειστεί. Οι ελληνικές τράπεζες, όπως και ολόκληρος ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος, επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και αξιοποιούν όλο και περισσότερο υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud), τόσο για την ανάπτυξη εφαρμογών όσο και για τη διαχείριση δεδομένων και την υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι όλες οι τραπεζικές λειτουργίες φιλοξενούνται στο cloud ή ότι εξαρτώνται από έναν και μόνο πάροχο.
Η διακοπή της 20ής Οκτωβρίου 2026 ανέδειξε ακριβώς αυτή την ευαλωτότητα: όταν μια κρίσιμη τεχνολογική υποδομή αντιμετωπίζει πρόβλημα, οι συνέπειες μπορεί να ξεπεράσουν τα όρια μιας μεμονωμένης υπηρεσίας και να επηρεάσουν εφαρμογές, πληρωμές και άλλες ψηφιακές λειτουργίες που βασίζονται σε αυτήν. Για τους πελάτες, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η αδυναμία σύνδεσης στο e-banking, η καθυστέρηση μιας μεταφοράς ή η προσωρινή αδυναμία χρήσης μιας κάρτας.
Οι ελληνικές τράπεζες και η στροφή στο cloudΟι τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας —Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank— επενδύουν στον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών τους υποδομών και στην αξιοποίηση λύσεων cloud. Οι διεθνείς πάροχοι, όπως η Microsoft, η Google και η Amazon Web Services (AWS), προσφέρουν υπηρεσίες που μπορούν να βοηθήσουν τις τράπεζες να αναπτύσσουν ταχύτερα νέες εφαρμογές, να επεξεργάζονται μεγάλους όγκους δεδομένων και να ενισχύουν τις ψηφιακές τους δυνατότητες.
Η χρήση αυτών των υπηρεσιών, όμως, δεν συνεπάγεται ότι τα βασικά συστήματα που καταγράφουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών και εκτελούν τις τραπεζικές συναλλαγές έχουν μεταφερθεί εξ ολοκλήρου σε εξωτερικές υποδομές. Οι τράπεζες μπορεί να συνδυάζουν ιδιόκτητα κέντρα δεδομένων, υποδομές τρίτων και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις ανάγκες και τον σχεδιασμό τους.
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