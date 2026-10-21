Η Πάολα επέστρεψε στην Panik Records
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Πάολα Panik Records

Η Πάολα επέστρεψε στην Panik Records

Η τραγουδίστρια και η Panik Platinum ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους

Η Πάολα επέστρεψε στην Panik Records
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Η Πάολα και η Panik Platinum ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους.

Η νέα αυτή σελίδα σηματοδοτείται από την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού «Τελευταία Μοναξιά», σε μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντάτου, που κυκλοφορεί την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου. Την ίδια μέρα ξεκινούν και οι εμφανίσεις της στη νυχτερινή Αθήνα, στο «Hotel Music Hall».

Ο CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος και η Πάολα φωτογραφήθηκαν αγκαλιά στο πλαίσιο της συνεργασίας τους.

Δείτε τη φωτογραφία

Η Πάολα επέστρεψε στην Panik Records

Παράλληλα, η Πάολα είναι coach στο «The Voice», ενώ με την ερμηνεία της στο τραγούδι «Το Πρόστιμο» «ντύνει» τους τίτλους αρχής της σειράς «Μπλε Ώρες».
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