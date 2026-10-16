ΕΕ: Νέο εμπορικό όπλο απέναντι στην Κίνα – Στο τραπέζι ακόμη και πλήρης αποκλεισμός προϊόντων

Η ΕΕ εξετάζει νέα εμπορικά εργαλεία που θα μπορούσαν ακόμη και να αποκλείσουν κινεζικά προϊόντα από την ενιαία αγορά, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για το εμπορικό έλλειμμα, την υπερπαραγωγή και τον ανταγωνισμό - Πώς η ΕΕ διακινδυνεύει γενικευμένο εμπορικό πόλεμο με την Κίνα