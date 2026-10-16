ΕΕ: Νέο εμπορικό όπλο απέναντι στην Κίνα – Στο τραπέζι ακόμη και πλήρης αποκλεισμός προϊόντων
ΕΕ: Νέο εμπορικό όπλο απέναντι στην Κίνα – Στο τραπέζι ακόμη και πλήρης αποκλεισμός προϊόντων
Η ΕΕ εξετάζει νέα εμπορικά εργαλεία που θα μπορούσαν ακόμη και να αποκλείσουν κινεζικά προϊόντα από την ενιαία αγορά, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για το εμπορικό έλλειμμα, την υπερπαραγωγή και τον ανταγωνισμό - Πώς η ΕΕ διακινδυνεύει γενικευμένο εμπορικό πόλεμο με την Κίνα
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται να αποκτήσει νέες εμπορικές εξουσίες που θα μπορούσαν, σε ακραία περίπτωση, να οδηγήσουν ακόμη και σε πλήρη αποκλεισμό κινεζικών προϊόντων από την ενιαία αγορά, στο πλαίσιο μιας επιθετικότερης προσπάθειας περιορισμού του εμπορικού ελλείμματος με την Κίνα.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συνεδρίασαν την Πέμπτη στις Βρυξέλλες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει την αρμοδιότητα για τα εμπορικά ζητήματα της ΕΕ, να καταρτίσει σχετική πρόταση έως το τέλος του έτους.
Οι νέες εξουσίες θα μπορούσαν να ενεργοποιούνται σε μια ακραία περίπτωση, όταν μια ανταγωνιστική χώρα, όπως η Κίνα, θεωρείται ότι πλήττει την ευρωπαϊκή οικονομία μέσω αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, σύμφωνα με το Bloomberg.
«Εάν η Κίνα εφαρμόσει ορισμένες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, θα μπορούσαμε να περιορίσουμε την είσοδο κινεζικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά, ακόμη και να κλείσουμε πλήρως την αγορά μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα. Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για «ακραίο μέτρο» και «δραστικό εργαλείο».
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Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συνεδρίασαν την Πέμπτη στις Βρυξέλλες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει την αρμοδιότητα για τα εμπορικά ζητήματα της ΕΕ, να καταρτίσει σχετική πρόταση έως το τέλος του έτους.
Οι νέες εξουσίες θα μπορούσαν να ενεργοποιούνται σε μια ακραία περίπτωση, όταν μια ανταγωνιστική χώρα, όπως η Κίνα, θεωρείται ότι πλήττει την ευρωπαϊκή οικονομία μέσω αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, σύμφωνα με το Bloomberg.
«Εάν η Κίνα εφαρμόσει ορισμένες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, θα μπορούσαμε να περιορίσουμε την είσοδο κινεζικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά, ακόμη και να κλείσουμε πλήρως την αγορά μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα. Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για «ακραίο μέτρο» και «δραστικό εργαλείο».
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