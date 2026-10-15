Τι έγινε το (μοιραίο) βράδυ στην πρεσβευτική κατοικία, οι χωρισμοί και οι καημοί του ΣΥΡΙΖΑ (in memoriam), πουλάνε δασική έκταση στην Αργολίδα

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Λοιπόν, στο γεύμα παρίσταντο ο υπουργός Παπασταύρου, ο Κυρανάκης, Ελληνες και Αμερικανοί στρατιωτικοί, ένας Αμερικανός πρέσβης ή επιτετραμμένος στο ΝΑΤΟ και στελέχη της Πρεσβείας με επικεφαλής την Kimberly. Κάποια στιγμή, μου διηγείται τώρα αυτόπτης μάρτυς, κάποιος συνδαιτυμών είπε ότι στη Ρουμανία παραιτήθηκε ένας υπουργός (ο Ρουμάνος… Παπαθανάσης ας πούμε) με αφορμή το γνωστό θέμα που σχεδόν απασχολούσε αποκλειστικά την εν Ελλάδι πρέσβη, η προώθηση του αμερικανικού LNG στα Βαλκάνια, ήτοι ο Κάθετος Διάδρομος. Τότε λοιπόν, κατά τη μαρτυρία, φαίνεται ότι η πρέσβης αναφώνησε σε μάλλον αλέγκρο στυλ… καλά να πάθει ο υπουργός, είδατε τι μπορούμε να κάνουμε, να ρίξουμε κυβερνήσεις και στη Ρουμανία και εδώ στην Αθήνα και αλλού. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα αμηχανίας ο Παπασταύρου αντέδρασε φυσικά απαντώντας ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται εδώ, δηλαδή στην Ελλάδα, όχι στυλ… ζήτω η 28η Οκτωβρίου, αλλά με σαφήνεια και καθαρότητα. Κάτω εκεί το «επεισόδιο» έληξε, αλλά δυστυχώς για την πρέσβη κάποιος καλός άνθρωπος το κάρφωσε δεξιά και αριστερά και εντέλει έφτασε στη WSJ ή πήγε το κουτσομπολιό και κατευθείαν στην εφημερίδα.Μια γυναίκα φεύγει-Ως προς τα της Κίμπερλι, να σας πω ότι μαθαίνω πως είναι θέμα χρόνου να στείλει την τυπική επιστολή παραίτησης στον Πρόεδρο Τραμπ, προκειμένου να απαλλαγεί και επισήμως των καθηκόντων της. Με αυτά τα δεδομένα, θα μαζέψει τα πράγματά της και λογικά την επόμενη εβδομάδα θα αναχωρήσει με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, οι περιπέτειες δεν τελειώνουν εδώ, καθώς είναι προφανές ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές οι Δημοκρατικοί την περιμένουν στη γωνία και θα επιχειρήσουν να εκκινήσουν διαδικασίες ελέγχου και στο Κογκρέσο, πέρα από τον εσωτερικό έλεγχο που διεξάγει το State Department.Η πρεμιέρα του Χακ με τον Γερουσιαστή (Ουδείς μονιμότερος του προσωρινού)-Πολλά σενάρια διαβάζω για το ποιος θα διαδεχθεί την Κίμπερλι, αλλά μπορεί να ισχύσει στην προκειμένη περίπτωση το δόγμα «Ουδείς μονιμότερος του προσωρινού» και να κληθεί να κάνει δια μακρόν τη δουλειά ο μέχρι πρότινος νούμερο 2 Τζος Χακ, ο οποίος θα κάνει σήμερα πρεμιέρα στη νέα κατάσταση συνοδεύοντας μια επιτροπή εκ μέρους του Κογκρέσου που θα έχει επαφές στην Αθήνα. Στα μέρη μας ήρθε χθες ο Ρικ Σκοτ, έμπειρος γερουσιαστής από τη Φλόριντα που έχει διαχρονικές θέσεις υπέρ της Ελλάδας και εναντίον της προμήθειας F35 από μέρους της Τουρκίας. Ο κ. Σκοτ θα πάει στις 12:00 στο ΥΠΕΞ για να δει τον Γεραπετρίτη συνοδευόμενος από τον Τζος Χακ, αργότερα θα περάσει από το υπουργείο Ενέργειας, όπου θα βρίσκεται ο Σταύρος Παπασταύρου, ενώ κατά τις 18:30 θα πάει και από την Αντιπροεδρία στο Μέγαρο Μποδοσάκη, όπου θα δει τον Κωστή Χατζηδάκη. Σημειωτέον, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θα βρίσκεται από το πρωί στις Βρυξέλλες, καθώς είναι αντιπρόεδρος του ΕΛΚ και στις 08:30 ώρα Ελλάδος γίνεται η Σύνοδος Κορυφής και αμέσως μετά θα πάρει το αεροπλάνο για την Αθήνα.Η μάχη της ευελιξίας στις Βρυξέλλες-Μιας και λέω για τον Μητσοτάκη, και αυτός βρίσκεται στις Βρυξέλλες, όπου ταξίδεψε χθες «καρφί» από τη Λάρισα, μετά την παρουσία του στην επένδυση της Metlen και του Ομίλου Καράτζη στο Κιλελέρ. Η κεντρική στόχευση του Κ.Μ στη συζήτηση που θα γίνει και θα αφορά και την ενεργειακή κρίση είναι να μπορέσει η Ελλάδα να «χωρέσει» στο ποσό που έχει προβλεφθεί βάσει της ρήτρας διαφυγής και μέτρα επιδότησης της κατανάλωσης, καθώς ο χειμώνας θα είναι μακρύς και δύσκολος και υπάρχει αυξημένη ανάγκη στήριξης από μέρους του προϋπολογισμού. Με άλλα λόγια, στόχος είναι να μη χρηματοδοτηθούν μόνο έργα υποδομής π.χ. αντλίες θερμότητας κ.λπ., αλλά και μέτρα άμεσης ενίσχυσης, τύπου fuel pass. Ρώτησα χθες την πηγή μου αν τα μέτρα θα είναι για τώρα ή για το 2027 και η σιβυλλική απάντηση που έλαβα ήταν «όποτε και να είναι, θα χρησιμοποιήσουμε τα λεφτά».Χωρισμοί, καημοί ΣΥΡΙΖΑ-Οι χωρισμοί φέρνουν καημούς και μπερδέματα. Και τα μπερδέματα συνεπάγονται εκκρεμότητες. Εκκρεμότητες που, αν η μία ή και οι δυο πλευρές καθυστερήσουν να τις λύσουν, τότε ξεκινά ο… πόλεμος και πάνε στράφι οι υποσχέσεις περί συναινετικού διαζυγίου. Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ -και όσων βουλευτών κούνησαν το μαντήλι και ανεξαρτητοποιήθηκαν- το πρόβλημα με τις έδρες δεν είναι νομικό, πολιτικό είναι ξεκάθαρα. Η Κουμουνδούρου, θέλει να αυγατίσει τη συρρικνωμένη πλέον κοινοβουλευτική ομάδα και να τελειώνει μια ώρα αρχύτερα με τις διαρροές βουλευτών και εδρών προς τον Τσίπρα. Οι ανεξάρτητοι πάλι βουλευτές θέλουν τον χρόνο τους και ο καθένας έχει το δικό του ρολόι- αλλά τελεσίγραφο δεν έβαλε μόνο ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας, διαμηνύοντας στους 12 ανεξάρτητους (σαν τους 12 του μυστικού δείπνου ακούγεται) να μην παραδώσουν την έδρα στο… παραπέντε των εκλογών. Τώρα, έτσι, όπως πιέζει με το ληγμένο τελεσίγραφο η Κουμουνδούρου να ξεκαθαρίσει μέσα στον Οκτώβριο η κατάσταση, μπορεί να επιταχυνθούν οι εξελίξεις. Είναι και εκείνο το κείμενο που υπέγραψαν όλοι οι υποψήφιοι βουλευτές επί Τσίπρα, πριν από τις εκλογές του 2023, που τους θυμίζει ότι «όλες/όλοι οι βουλευτές που εκλέγονται με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ/ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΧΙΑ δεσμεύονται πολιτικά και ηθικά ότι η έδρα που καταλαμβάνουν ανήκει στο κόμμα». Αχ αυτές οι δεσμεύσεις…Και ο Ζαχαριάδης στο στόχαστρο!-Κατά τη χθεσινή συνέντευξη στην Κουμουνδούρου η «συλλογική ηγεσία» (πλην Πολάκη και της προέδρου Ρένας) θυμήθηκαν και κάτι άλλο. Θυμήθηκαν ότι ήταν η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ που αποφάσισε και έθεσε επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανοιχτή πόλη», δηλαδή όρισε υποψήφιο δήμαρχο στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2023 τον Κώστα Ζαχαριάδη. Όταν αποφάσισαν Ζαχαριάδη, ο Τσίπρας είχε ήδη «παραμερίσει» έχοντας προτείνει για υποψήφιο δήμαρχο, ποιον λέτε; Τον Νίκο Παππά, τον πρώην μπασκετμπολίστα και νυν ευρωβουλευτή που δεν τα πήγε και τέλεια με τον ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια. Αλλά για να μην ξεφεύγουμε από το θέμα: ο Κασσελάκης και η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στήριξαν την εκλογή Ζαχαριάδη, του οποίου τώρα η Κουμουνδούρου υπό τη νέα διεύθυνση (τη συλλογική) του ζητάει να παραιτηθεί από επικεφαλής της δημοτικής παράταξης. Θα το κάνει; Μπα… Το ωραίο είναι ότι εκτός από τον επικεφαλής Κώστα Ζαχαριάδη που εντάχθηκε και επισήμως στην ΕΛΑΣ, οι άλλες δύο κυρίες της ίδιας παράταξης που εκλέχθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο Αθηναίων είναι η Δέσποινα Αλεβιζάκη (με τη Νέα Αριστερά) και η Άννα Φιλίνη (γνωστό στέλεχος της ανανεωτικής αριστεράς που παρέμεινε στον ΣΥΡΙΖΑ). Τρία στελέχη σε τρία διαφορετικά κόμματα, δηλαδή! Ζαχαριάδης και Χάρης Δούκας άλλωστε διατηρούν το πλάνο της καλής συνεργασίας στον δήμο και λένε να τη συνεχίσουν. Αν και ο Δούκας έχει τη δική του «πράσινη» παράταξη, όχι με τρεις αλλά με 26 δημοτικούς συμβούλους.Αιγάλεω ΠΑΣΟΚ