Τράπεζα Πειραιώς: Νέο πρόγραμμα εθελουσίας με αποζημιώσεις έως 220.000 ευρώ
Τράπεζα Πειραιώς: Νέο πρόγραμμα εθελουσίας με αποζημιώσεις έως 220.000 ευρώ
Το Πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο σε εργαζόμενους/εργαζόμενες ηλικίας 55 ετών και άνω - Όλες οι παροχές
Στο πλαίσιο της ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού και με στόχο η Πειραιώς να παραμένει ηγέτης των εξελίξεων στην αγορά και στην τεχνολογία, η Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης. Το Πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο σε εργαζόμενους/εργαζόμενες ηλικίας 55 ετών και άνω, με ευνοϊκούς όρους και ενισχυμένα οικονομικά κίνητρα. Ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι τα 6 έτη.
Ανάλογα με το ηλικιακό εύρος, την προβλεπόμενη προσαύξηση για κάθε τέκνο ανεξαρτήτως ηλικίας και τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής, το ανώτατο ποσό αποζημίωσης για την άμεση αποχώρηση ανέρχεται σε € 200.000 ενώ για την επιλογή της αποχώρησης με μακροχρόνια άδεια (έως και 7 έτη διάρκεια), το ανώτατο ποσό φθάνει τα € 220.000.
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Ανάλογα με το ηλικιακό εύρος, την προβλεπόμενη προσαύξηση για κάθε τέκνο ανεξαρτήτως ηλικίας και τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής, το ανώτατο ποσό αποζημίωσης για την άμεση αποχώρηση ανέρχεται σε € 200.000 ενώ για την επιλογή της αποχώρησης με μακροχρόνια άδεια (έως και 7 έτη διάρκεια), το ανώτατο ποσό φθάνει τα € 220.000.
Διαβάζω περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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