ΔΝΤ: Οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη διατηρούν την παγκόσμια ανάπτυξη στο 3% παρά το ενεργειακό σοκ
ΔΝΤ: Οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη διατηρούν την παγκόσμια ανάπτυξη στο 3% παρά το ενεργειακό σοκ
Η εκτίναξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί «ένα σοκ ζήτησης, δήλωσε η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, γενική διευθύντρια του ΔΝΤ
Οι δυναμικές επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης διατηρούν την παγκόσμια ανάπτυξη περίπου στο 3%, αποδίδοντας σημαντικά οφέλη σε αρκετές ασιατικές οικονομίες που παρέχουν συσκευές υπολογιστών, όπως, η Ταϊλάνδη, δήλωσε η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).
Η εκτίναξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη ήταν «ένα σοκ ζήτησης, ένα επενδυτικό σοκ», που θα μπορούσε να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη σε προηγμένες περιφερειακές οικονομίες κατά μισή ή μία ποσοστιαία μονάδα, αλλά και σε αναδυόμενες ασιατικές οικονομίες κατά 0,2% ως 0,8% εξήγησε η ίδια αξιωματούχος.
«Έτσι η εναλλαγή αυτή σε αυξανόμενους επενδυτικούς ρυθμούς, είναι που κρατάει την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας σε περίπου 3%, παρά το γεγονός ότι βυθιζόμαστε προς τα κάτω από το σοκ της προσφοράς ενέργειας», δήλωσε η Γκεοργκίεβα στις ετήσιες συνεδριάσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η εκτίναξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη ήταν «ένα σοκ ζήτησης, ένα επενδυτικό σοκ», που θα μπορούσε να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη σε προηγμένες περιφερειακές οικονομίες κατά μισή ή μία ποσοστιαία μονάδα, αλλά και σε αναδυόμενες ασιατικές οικονομίες κατά 0,2% ως 0,8% εξήγησε η ίδια αξιωματούχος.
«Έτσι η εναλλαγή αυτή σε αυξανόμενους επενδυτικούς ρυθμούς, είναι που κρατάει την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας σε περίπου 3%, παρά το γεγονός ότι βυθιζόμαστε προς τα κάτω από το σοκ της προσφοράς ενέργειας», δήλωσε η Γκεοργκίεβα στις ετήσιες συνεδριάσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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