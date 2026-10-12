Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 28ης Οκτωβρίου, πότε μπαίνουν τα χρήματα
Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 28ης Οκτωβρίου, πότε μπαίνουν τα χρήματα
Σε δύο ημερομηνίες, στις 26 και 29 Οκτωβρίου, προγραμματίζονται οι πληρωμές για τις συντάξεις Νοεμβρίου 2026 - Η αργία της 28ης Οκτωβρίου επηρεάζει τη δεύτερη πληρωμή
Νωρίτερα θα πληρωθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου. Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το οριστικό χρονοδιάγραμμα, με τις καταβολές να πραγματοποιούνται σε δύο φάσεις και να ακολουθούν τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
-Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα καταβληθούν:
Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.
Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, σε μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.
Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο των μισθωτών όσο και των μη μισθωτών.
Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν:
Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ.
Οι κύριες συντάξεις των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων, του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Επειδή η Τετάρτη 28 Οκτωβρίου είναι αργία, τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.
Η ακριβής ώρα πίστωσης ενδέχεται να διαφέρει ανά πιστωτικό ίδρυμα.
-Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα καταβληθούν:
Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.
Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, σε μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.
Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο των μισθωτών όσο και των μη μισθωτών.
Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν:
Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ.
Οι κύριες συντάξεις των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων, του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Επειδή η Τετάρτη 28 Οκτωβρίου είναι αργία, τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.
Η ακριβής ώρα πίστωσης ενδέχεται να διαφέρει ανά πιστωτικό ίδρυμα.
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