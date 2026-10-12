Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 28ης Οκτωβρίου, πότε μπαίνουν τα χρήματα

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Νωρίτερα θα πληρωθούν, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου. Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το οριστικό χρονοδιάγραμμα, με τις καταβολές να πραγματοποιούνται σε δύο φάσεις και να ακολουθούν τον διαχωρισμό-Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα καταβληθούν:Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, σε μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο των μισθωτών όσο και των μη μισθωτών.Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν:Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ.Οι κύριες συντάξεις των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων, του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.Επειδή η Τετάρτη 28 Οκτωβρίου είναι αργία, τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.Η ακριβής ώρα πίστωσης ενδέχεται να διαφέρει ανά πιστωτικό ίδρυμα.