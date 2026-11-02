Ραφήνα: Οκτώ πλοία για τέσσερις θέσεις – Πώς το αδιέξοδο μπλοκάρει την έγκριση των ετήσιων ακτοπλοϊκών δρομολογίων και από τον Πειραιά

Η υπερσυμφόρηση στο λιμάνι της Ραφήνας προκαλεί εμπλοκή στον ετήσιο σχεδιασμό της ακτοπλοΐας, επηρεάζοντας και τον προγραμματισμό από τον Πειραιά – Η τρίμηνη παράταση, η πρόταση για δύο ζώνες αναχωρήσεων και οι διαφωνίες μεταξύ των εταιρειών