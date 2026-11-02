Ραφήνα: Οκτώ πλοία για τέσσερις θέσεις – Πώς το αδιέξοδο μπλοκάρει την έγκριση των ετήσιων ακτοπλοϊκών δρομολογίων και από τον Πειραιά
Ραφήνα: Οκτώ πλοία για τέσσερις θέσεις – Πώς το αδιέξοδο μπλοκάρει την έγκριση των ετήσιων ακτοπλοϊκών δρομολογίων και από τον Πειραιά
Η υπερσυμφόρηση στο λιμάνι της Ραφήνας προκαλεί εμπλοκή στον ετήσιο σχεδιασμό της ακτοπλοΐας, επηρεάζοντας και τον προγραμματισμό από τον Πειραιά – Η τρίμηνη παράταση, η πρόταση για δύο ζώνες αναχωρήσεων και οι διαφωνίες μεταξύ των εταιρειών
Τέσσερις θέσεις ελλιμενισμού για οκτώ ακτοπλοϊκά πλοία. Αυτή είναι η εξίσωση που καλούνται να λύσουν το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι λιμενικές αρχές και οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις στη Ραφήνα, με το πρόβλημα να έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια του συγκεκριμένου λιμανιού και να επηρεάζει τον συνολικό σχεδιασμό των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, ακόμη και εκείνων που εκτελούνται από τον Πειραιά.
Η αδυναμία εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης για τις ώρες αναχώρησης των πλοίων, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο, έχει οδηγήσει σε καθυστέρηση της έγκρισης των ετήσιων τακτικών δρομολογίων για τη νέα δρομολογιακή περίοδο, από την 1η Νοεμβρίου 2026 έως τις 31 Οκτωβρίου 2027.
Η διαδικασία θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, δόθηκε τρίμηνη παράταση, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου των Χριστουγέννων, μέχρι να διευθετηθούν οι εκκρεμότητες.
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Η αδυναμία εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης για τις ώρες αναχώρησης των πλοίων, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο, έχει οδηγήσει σε καθυστέρηση της έγκρισης των ετήσιων τακτικών δρομολογίων για τη νέα δρομολογιακή περίοδο, από την 1η Νοεμβρίου 2026 έως τις 31 Οκτωβρίου 2027.
Η διαδικασία θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, δόθηκε τρίμηνη παράταση, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου των Χριστουγέννων, μέχρι να διευθετηθούν οι εκκρεμότητες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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