Τζιωρτζιώτης: Τα 12,3 εκατ. ευρώ στο ταμείο της Βιολάντα και οι κινήσεις για το comeback μετά την τραγωδία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Βιολάντα Έκρηξη

Τζιωρτζιώτης: Τα 12,3 εκατ. ευρώ στο ταμείο της Βιολάντα και οι κινήσεις για το comeback μετά την τραγωδία

Η πτώση 44% στις πωλήσεις, τα οικονομικά αποθέματα και το σχέδιο ανάκαμψης με ορίζοντα το 2027 - Τι αποκαλύπτουν οι ισολογισμοί για τη Βιολάντα και τη VitaFree, η σημαντική μείωση των μερισμάτων και η νέα εταιρεία των παιδιών του επιχειρηματία

Τζιωρτζιώτης: Τα 12,3 εκατ. ευρώ στο ταμείο της Βιολάντα και οι κινήσεις για το comeback μετά την τραγωδία
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Τα 12,3 εκατ. ευρώ που εμφανίζει στο ταμείο της η Βιολάντα, παρά την καθίζηση των πωλήσεών της μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, αποτελούν ίσως το πιο ηχηρό στοιχείο των νέων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

Και αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή συγκυρία, καθώς εννέα μήνες μετά την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, τα ερωτήματα για το μέλλον της μπισκοτοβιομηχανίας παραμένουν. Θα καταφέρει να ανακτήσει την παραγωγή και τις πωλήσεις της; Θα χρειαστεί πρόσθετη χρηματοδότηση ή ακόμη και αλλαγή ιδιοκτησίας;

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