Δίχτυ προστασίας στους δανειολήπτες: Τι αλλάζει στις ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια
Δίχτυ προστασίας στους δανειολήπτες: Τι αλλάζει στις ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια
Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες που θέτει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών - Οι νέες υποχρεώσεις που θα ισχύσουν για τους servicers
Η εποχή των θεαματικών μειώσεων στα κόκκινα δάνεια σε μεγάλο βαθμό έχει τελειώσει. Η ελληνική αγορά περνά πλέον σε μια διαφορετική και σαφώς πιο δύσκολη φάση: από τη μαζική μεταφορά των προβληματικών δανείων εκτός τραπεζικών ισολογισμών στη μακροχρόνια διαχείριση του σκληρού πυρήνα των οφειλών που παραμένουν σε καθυστέρηση. Το γεγονός αυτό καθιστά τις ρυθμίσεις δυσκολότερες και το πλαίσιο ασφυκτικότερο για τους δανειολήπτες, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός και η γεωπολιτική αστάθεια πιέζουν σημαντικά το πορτοφόλι των νοικοκυριών.
Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τον αρμόδιο υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη, προχωρά σε μια παρέμβαση-κλειδί δημιουργώντας νέο πλέγμα προστασίας για τους συνεπείς οφειλέτες και ενισχύοντας τη λογοδοσία όσων παραβιάζουν τους κ ανόνες.
Εναν light Εξωδικαστικό Μηχανισμό με σαφείς προθεσμίες, περιορισμούς στις προκαταβολές και αυξημένη λογοδοσία των servicers εισάγει το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Η διμερής ρύθμιση οφειλών μετατρέπεται σε περισσότερο τυποποιημένη διαδικασία, με συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τον πιστωτή και μεγαλύτερη διαφάνεια για τον οφειλέτη. Ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλλει αίτηση και πλήρη φάκελο στον πιστωτή ή στον servicer. Ο τελευταίος θα πρέπει μέσα σε τρεις μήνες να υποβάλλει είτε πρόταση βιώσιμης ρύθμισης, είτε αιτιολογημένη απόρριψη. Ο οφειλέτης θα έχει στη συνέχεια έναν μήνα για να ανταποκριθεί, ενώ η συνολική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο μέσα σε έξι μήνες. Η νέα διαδικασία θα λειτουργεί ανεξάρτητα από την προσφυγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό.
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Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τον αρμόδιο υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη, προχωρά σε μια παρέμβαση-κλειδί δημιουργώντας νέο πλέγμα προστασίας για τους συνεπείς οφειλέτες και ενισχύοντας τη λογοδοσία όσων παραβιάζουν τους κ ανόνες.
Εναν light Εξωδικαστικό Μηχανισμό με σαφείς προθεσμίες, περιορισμούς στις προκαταβολές και αυξημένη λογοδοσία των servicers εισάγει το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Η διμερής ρύθμιση οφειλών μετατρέπεται σε περισσότερο τυποποιημένη διαδικασία, με συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τον πιστωτή και μεγαλύτερη διαφάνεια για τον οφειλέτη. Ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλλει αίτηση και πλήρη φάκελο στον πιστωτή ή στον servicer. Ο τελευταίος θα πρέπει μέσα σε τρεις μήνες να υποβάλλει είτε πρόταση βιώσιμης ρύθμισης, είτε αιτιολογημένη απόρριψη. Ο οφειλέτης θα έχει στη συνέχεια έναν μήνα για να ανταποκριθεί, ενώ η συνολική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο μέσα σε έξι μήνες. Η νέα διαδικασία θα λειτουργεί ανεξάρτητα από την προσφυγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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