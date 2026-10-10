Δίχτυ προστασίας στους δανειολήπτες: Τι αλλάζει στις ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια

Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες που θέτει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών - Οι νέες υποχρεώσεις που θα ισχύσουν για τους servicers