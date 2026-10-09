Γαλλικά ομόλογα: Η μαζική φυγή των hedge funds εκτίναξε το spread στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011

Μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια έκλεισαν τις θέσεις τους στα γαλλικά ομόλογα επιδεινώνοντας το sell-off, με το spread έναντι των γερμανικών τίτλων να εκτινάσσεται στις 154 μονάδες βάσης