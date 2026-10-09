Γαλλικά ομόλογα: Η μαζική φυγή των hedge funds εκτίναξε το spread στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011
Γαλλικά ομόλογα: Η μαζική φυγή των hedge funds εκτίναξε το spread στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011
Μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια έκλεισαν τις θέσεις τους στα γαλλικά ομόλογα επιδεινώνοντας το sell-off, με το spread έναντι των γερμανικών τίτλων να εκτινάσσεται στις 154 μονάδες βάσης
Τα hedge funds που βρέθηκαν στη λάθος πλευρά της έντονης πτώσης των γαλλικών ομολόγων αυτή την εβδομάδα αναγκάστηκαν να κλείσουν εσπευσμένα τις επενδυτικές τους θέσεις, εντείνοντας τις αναταράξεις σε μια αγορά που δυσκολεύτηκε να απορροφήσει τις μαζικές κινήσεις, σύμφωνα με αναλυτές.
Τα επενδυτικά κεφάλαια είχαν τοποθετηθεί σε στρατηγικές τύπου carry trade, επιδιώκοντας να αποκομίσουν κέρδη από τη διαφορά μεταξύ των επιτοκιακών swaps και των αποδόσεων των γαλλικών ομολόγων. Οι συγκεκριμένες συναλλαγές ήταν ιδιαίτερα επικερδείς μέχρι πρόσφατα. Ωστόσο, όταν οι τιμές των ομολόγων κατέρρευσαν την Πέμπτη, οι επενδυτές έσπευσαν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους.
«Οι περισσότερες από τις συνήθεις στρατηγικές των hedge funds βρίσκονται πλέον σε φάση περιορισμού του κινδύνου», δήλωσε ο Κάσπαρ Χένσε, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου της RBC BlueBay Asset Management.
Όπως εξήγησε, «έχουν επίσης ενεργοποιηθεί όρια αυτόματου περιορισμού ζημιών (stop-loss), εν μέρει σε συναλλαγές που βασίζονταν στη διεύρυνση της διαφοράς αποδόσεων μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων τίτλων, αλλά πλέον και σε θέσεις που πόνταραν στην άνοδο των γαλλικών ομολόγων».
Πρόκειται για επίπεδα που είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης χρέους, όταν η αναταραχή στις ευρωπαϊκές αγορές είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία και τελικά οδήγησε την ΕΚΤ σε παρεμβάσεις για τη στήριξη του ευρώ.
Ισχυρές πωλήσεις είχαν προηγηθεί και την Πέμπτη, μετά την παρουσίαση της πρότασης προϋπολογισμού της γαλλικής κυβέρνησης, την οποία η αρμόδια δημοσιονομική εποπτική αρχή της χώρας χαρακτήρισε «αισιόδοξη».
Οι ανησυχίες για το δημοσιονομικό έλλειμμα και την αυξανόμενη επιβάρυνση από το δημόσιο χρέος της Γαλλίας δεν είναι καινούργιες. Ωστόσο, η συσσώρευση βραχυπρόθεσμων κερδοσκοπικών τοποθετήσεων και η αυξημένη συγκέντρωση κινδύνου μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τις διακυμάνσεις σε περιόδους πίεσης στις αγορές.
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Τα επενδυτικά κεφάλαια είχαν τοποθετηθεί σε στρατηγικές τύπου carry trade, επιδιώκοντας να αποκομίσουν κέρδη από τη διαφορά μεταξύ των επιτοκιακών swaps και των αποδόσεων των γαλλικών ομολόγων. Οι συγκεκριμένες συναλλαγές ήταν ιδιαίτερα επικερδείς μέχρι πρόσφατα. Ωστόσο, όταν οι τιμές των ομολόγων κατέρρευσαν την Πέμπτη, οι επενδυτές έσπευσαν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους.
«Οι περισσότερες από τις συνήθεις στρατηγικές των hedge funds βρίσκονται πλέον σε φάση περιορισμού του κινδύνου», δήλωσε ο Κάσπαρ Χένσε, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου της RBC BlueBay Asset Management.
Όπως εξήγησε, «έχουν επίσης ενεργοποιηθεί όρια αυτόματου περιορισμού ζημιών (stop-loss), εν μέρει σε συναλλαγές που βασίζονταν στη διεύρυνση της διαφοράς αποδόσεων μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων τίτλων, αλλά πλέον και σε θέσεις που πόνταραν στην άνοδο των γαλλικών ομολόγων».
Στις 154 μονάδες βάσης το spread Γαλλίας – ΓερμανίαςΗ διαφορά απόδοσης μεταξύ των 10ετών ομολόγων της Γαλλίας και της Γερμανίας εκτινάχθηκε την Παρασκευή στις 154 μονάδες βάσης, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011.
Πρόκειται για επίπεδα που είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης χρέους, όταν η αναταραχή στις ευρωπαϊκές αγορές είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία και τελικά οδήγησε την ΕΚΤ σε παρεμβάσεις για τη στήριξη του ευρώ.
Ισχυρές πωλήσεις είχαν προηγηθεί και την Πέμπτη, μετά την παρουσίαση της πρότασης προϋπολογισμού της γαλλικής κυβέρνησης, την οποία η αρμόδια δημοσιονομική εποπτική αρχή της χώρας χαρακτήρισε «αισιόδοξη».
Οι ανησυχίες για το δημοσιονομικό έλλειμμα και την αυξανόμενη επιβάρυνση από το δημόσιο χρέος της Γαλλίας δεν είναι καινούργιες. Ωστόσο, η συσσώρευση βραχυπρόθεσμων κερδοσκοπικών τοποθετήσεων και η αυξημένη συγκέντρωση κινδύνου μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τις διακυμάνσεις σε περιόδους πίεσης στις αγορές.
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