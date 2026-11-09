Τζέιμι Φοξ: Άντρας τραυματίστηκε στον λαιμό έπειτα από μαχαιριά στο Halloween φεστιβάλ που διοργάνωσε η κόρη του

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου - Ακολούθησε μία σύλληψη





Σύμφωνα με το TMZ, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, ενώ το μουσικό σόου βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη. Στο σημείο κλήθηκαν άνδρες του γραφείου του σερίφη της κομητείας Βεντούρα.













Το Skvlk Fest, είναι ένα Halloween μουσικό φεστιβάλ που διοργανώνει η κόρη του Τζέιμι Φοξ, Αναλίζ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παιχνίδια και δραστηριότητες τύπου λούνα παρκ, καθώς και ζωντανές εμφανίσεις καλλιτεχνών. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Tyga, Ty Dolla $ign, Sexyy Red και Leon Thomas.



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Η φετινή εκδήλωση είχε αρχικά προγραμματιστεί για το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, ωστόσο αναβλήθηκε λόγω της βροχής που έπληξε την Καλιφόρνια την ημέρα του Halloween.



Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται παρόμοιο περιστατικό στο φεστιβάλ. Πέρυσι, θεατής από το κοινό πέταξε γυάλινο μπουκάλι προς τη ράπερ GloRilla, την ώρα που εκείνη εμφανιζόταν στη σκηνή.



Η 27χρονη μουσικός διέκοψε για λίγο την εμφάνισή της, ενώ ο Τζέιμι Φοξ, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο, αντέδρασε έντονα και ζήτησε να μάθει ποιος είχε πετάξει το αντικείμενο.



Συναγερμός σήμανε στην έπαυλη του Τζέιμι Φοξ στο Τάουζαντ Όουκς της Καλιφόρνια, όταν ένας άντρας φέρεται να τραυματίστηκε στον λαιμό κατά τη διάρκεια του ετήσιου Halloween φεστιβάλ που διοργανώνει η κόρη του ηθοποιού, Skvlk Fest.Σύμφωνα με το TMZ, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, ενώ το μουσικό σόου βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη. Στο σημείο κλήθηκαν άνδρες του γραφείου του σερίφη της κομητείας Βεντούρα.Ο άνδρας που τραυματίστηκε φέρεται να δέχθηκε μαχαιριά στον λαιμό, με το τραύμα να χαρακτηρίζεται επιφανειακό. Διασώστες έσπευσαν στο σημείο και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να χρειαστεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να μεταφερθεί από τον χώρο. Ένας άντρας συνελήφθη για επίθεση με φονικό όπλο, όπως μετέδωσε το ίδιο μέσο, ενώ αρκετά άτομα απομακρύνθηκαν από το σημείο με χειροπέδες.Σημειώνεται πως σε πινακίδες που είχαν τοποθετηθεί γύρω από τον χώρο της εκδήλωσης αναφερόταν ρητά ότι οι παρευρισκόμενοι δεν επιτρεπόταν να έχουν μαζί τους «πραγματικά ή ψεύτικα όπλα», ακόμη και αν αυτά αποτελούσαν μέρος αποκριάτικης στολής.Το Skvlk Fest, είναι ένα Halloween μουσικό φεστιβάλ που διοργανώνει η κόρη του Τζέιμι Φοξ, Αναλίζ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παιχνίδια και δραστηριότητες τύπου λούνα παρκ, καθώς και ζωντανές εμφανίσεις καλλιτεχνών. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Tyga, Ty Dolla $ign, Sexyy Red και Leon Thomas.Η φετινή εκδήλωση είχε αρχικά προγραμματιστεί για το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, ωστόσο αναβλήθηκε λόγω της βροχής που έπληξε την Καλιφόρνια την ημέρα του Halloween.Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται παρόμοιο περιστατικό στο φεστιβάλ. Πέρυσι, θεατής από το κοινό πέταξε γυάλινο μπουκάλι προς τη ράπερ GloRilla, την ώρα που εκείνη εμφανιζόταν στη σκηνή.Η 27χρονη μουσικός διέκοψε για λίγο την εμφάνισή της, ενώ ο Τζέιμι Φοξ, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο, αντέδρασε έντονα και ζήτησε να μάθει ποιος είχε πετάξει το αντικείμενο.

«Γιατί να κάνεις κάτι τέτοιο; Γιατί να πετάξεις κάτι στη σκηνή, φίλε; Αυτό είναι δωρεάν», είχε φωνάξει από το μικρόφωνο.



«Δεν σας αξίζει αυτό. Είναι απαράδεκτο, φίλε. Είμαι τόσο απογοητευμένος. Σας αγαπώ όλους, αλλά μισώ όποιον το έκανε. Δεν είναι σωστό, φίλε. Πετάς τέτοια πράγματα στο σπίτι μου; Δεν είναι σωστό», συνέχιζε.



Η GloRilla επέστρεψε τελικά στο τραγούδι της και ολοκλήρωσε κανονικά το πρόγραμμά της.



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