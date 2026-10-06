Επένδυση €32,5 εκατ. για data center στο Κρυονέρι από τον όμιλο Καράτζη εν μέσω τοπικών αντιδράσεων
Επένδυση €32,5 εκατ. για data center στο Κρυονέρι από τον όμιλο Καράτζη εν μέσω τοπικών αντιδράσεων
Ο αρχικός σχεδιασμός ισχύος 19,53 MW στην ίδια έκταση είχε υπαχθεί το Μάιο του 2026 σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις με φορέα την Tectum Α.Ε., επένδυση για την οποία ήδη αντιδρούν φορείς και κάτοικοι
Με συνολικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό στα πέριξ των 32,5 εκατ. ευρώ, συνολικό φορτίο που αυξάνεται στα 39,072 ΜW και χρόνο κατασκευής τους 18 μήνες προωθείται το νέο κέντρο δεδομένων- data center του ομίλου Καράτζη στο Κρυονέρι Αττικής.
Με βάση τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που δημοσιοποιήθηκε στο πλαίσιο της σχετικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τελεί υπό διαβούλευση έως τις 17 Νοεμβρίου 2026, φορέας του έργου είναι η Καράτζη Βιομηχανικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.. Το έργο προωθείται στη θέση «Βαρίκα» ή «Βασιλική Πόρτα», της Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίου του δήμου Διονύσου στην Αττική σε έκταση 32.800 τετραγωνικών μέτρων με δόμηση 18.082 τ.μ. και κάλυψη 9.181 τ.μ. και ήδη στην περιοχή ακούγονται αντίθετες φωνές για τις προωθούμενες επενδύσεις των data centers. Mάλιστα προ ημερών η Δημοτική Αρχή Διονύσου συγκάλεσε και διαπαραταξιακή συνάντηση εργασίας για τις επιπτώσεις και τις παράμετρους της ανάπτυξης δύο, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, data centers στην περιοχή του Κρυονερίου, ενώ θα υπάρξει εκτεταμένη συνεδρίαση και του δημοτικού συμβουλίου, ώστε το ζήτημα να συζητηθεί διεξοδικά και θεσμικά.
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Με βάση τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που δημοσιοποιήθηκε στο πλαίσιο της σχετικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τελεί υπό διαβούλευση έως τις 17 Νοεμβρίου 2026, φορέας του έργου είναι η Καράτζη Βιομηχανικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.. Το έργο προωθείται στη θέση «Βαρίκα» ή «Βασιλική Πόρτα», της Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίου του δήμου Διονύσου στην Αττική σε έκταση 32.800 τετραγωνικών μέτρων με δόμηση 18.082 τ.μ. και κάλυψη 9.181 τ.μ. και ήδη στην περιοχή ακούγονται αντίθετες φωνές για τις προωθούμενες επενδύσεις των data centers. Mάλιστα προ ημερών η Δημοτική Αρχή Διονύσου συγκάλεσε και διαπαραταξιακή συνάντηση εργασίας για τις επιπτώσεις και τις παράμετρους της ανάπτυξης δύο, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, data centers στην περιοχή του Κρυονερίου, ενώ θα υπάρξει εκτεταμένη συνεδρίαση και του δημοτικού συμβουλίου, ώστε το ζήτημα να συζητηθεί διεξοδικά και θεσμικά.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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