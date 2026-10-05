Μπορείς να πας σε συνέντευξη για δουλειά με τον καφέ στο χέρι;
Μπορείς να πας σε συνέντευξη για δουλειά με τον καφέ στο χέρι;
Οι κανόνες που αλλάζουν, εκείνοι που μένουν ίδιοι διαχρονικά κι οι μικρές λεπτομέρειες που μπορεί να καθορίσουν την τύχη ενός υποψηφίου
Τις τελευταίες ημέρες έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με το αν ένας υποψήφιος την ημέρα της συνέντευξης για τη θέση εργασίας που τον ενδιαφέρει, εμφανιστεί κρατώντας ένα ποτήρι καφέ που αγόρασε απέξω. Όλα ξεκίνησαν όταν μια Αμερικανίδα υπεύθυνη πρόσληψης προσωπικού δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok όπου υποστήριζε ότι ένας υποψήφιος δε θα έπρεπε να εμφανιστεί σε συνέντευξη κρατώντας έναν παγωμένο καφέ. Σύμφωνα με την ίδια, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δοθεί η εντύπωση ότι η συνέντευξη για τη δουλειά είναι για τον υποψήφιο απλώς κάτι διεκπεραιωτικό. Με λίγα λόγια, ότι αδιαφορεί είτε αν πάρει τη θέση είτε όχι. Η άποψή της προκάλεσε αντιδράσεις και ποικίλα σχόλια, κυρίως γύρω από το τι σημαίνει πλέον επαγγελματισμός.
«Συμφωνώ, δείχνει αγένεια», «Πάντα μου προσέφεραν καφέ σε συνεντεύξεις. Αν φέρω τον δικό μου θεωρείται κακό;», «Μπορούμε να επανεξετάσουμε τους κανόνες που οι παλαιότεροι μας επέβαλαν;», «Αν μου τηλεφωνήσει πριν έρθει και με ρωτήσει αν θέλω κι εγώ καφέ, τον προσέλαβα αμέσως», είναι μόνο μερικά από τα σχόλια που αναρτήθηκαν αφότου το βίντεο έγινε viral.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
«Συμφωνώ, δείχνει αγένεια», «Πάντα μου προσέφεραν καφέ σε συνεντεύξεις. Αν φέρω τον δικό μου θεωρείται κακό;», «Μπορούμε να επανεξετάσουμε τους κανόνες που οι παλαιότεροι μας επέβαλαν;», «Αν μου τηλεφωνήσει πριν έρθει και με ρωτήσει αν θέλω κι εγώ καφέ, τον προσέλαβα αμέσως», είναι μόνο μερικά από τα σχόλια που αναρτήθηκαν αφότου το βίντεο έγινε viral.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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