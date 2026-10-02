Σπίτια χωρίς τραπεζαρία: Ολοι τρώνε στην κουζίνα, το σαλόνι ή το κρεβάτι
Σπίτια χωρίς τραπεζαρία: Ολοι τρώνε στην κουζίνα, το σαλόνι ή το κρεβάτι
Πώς αλλάζει ο τρόπος που τρώμε και οι τάσεις που παρατηρούνται σε πολλές δυτικές χώρες
Ο ήλιος περνά μέσα από τις κουρτίνες που ανεμίζουν στο ανοιχτό παράθυρο. Το κοτόπουλο με τις πατάτες ροδοκοκκινίζει στο φούρνο, το καρότο, ψιλοκομμένο, περιμένει στο κρυστάλλινο μπολ και το ψωμί, αχνιστό και κομμένο σε φέτες, βρίσκει τη θέση του στο πλεκτό, χειροποίητο καλάθι. Το ολόλευκο, καλοσιδερωμένο τραπεζομάντιλο στρώνεται με προσοχή και το πορσελάνινο σερβίτσιο τοποθετείται πάνω του σχεδόν ευλαβικά. Η τραπεζαρία βάζει τα καλά της και ετοιμάζεται να υποδεχθεί όλη την οικογένεια. Η παραπάνω εικόνα μοιάζει να έρχεται από άλλη εποχή. Τότε που το οικογενειακό γεύμα είχε τον δικό του χώρο. Εκεί όπου βρισκόταν το κέντρο του σπιτιού. Σήμερα, η τραπεζαρία μοιάζει να «σβήνει» από τα σχέδια των αρχιτεκτόνων και από τα σπίτια και μαζί με αυτή αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο τρώμε. Πλέον το φαγητό… μετακομίζει στον πάγκο της κουζίνας ή στον καναπέ, μπροστά στην τηλεόραση.
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