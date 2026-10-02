Τα θυρανοίξια του ΠΑΣΟΚ (και του… ψυχιατρείου), το Μ.Μ απέχει από τις «ειρηνευτικές διαδικασίες» της αγοράς, ο Αλέξης, ο Αδης και το Αγιον Oρος, οι τράπεζες και τα δάνειά τους

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Χθες λοιπόν εμφανίστηκε στο πράσινο προσκήνιο η «περίπτωση Μιχελογιαννάκης». Ποιος δεν τον θυμάται άραγε; Ο πρώην βουλευτής εκλέχτηκε το 2011 για πρώτη φορά με το ΠΑΣΟΚ, τα μάζεψε κι έφυγε τον ίδιο χρόνο για να μην ψηφίσει το δεύτερο μνημόνιο, εκλέχτηκε ξανά το 2012 αλλά με τη ΔΗΜΑΡ (πού τη θυμήθηκα τώρα…), έφυγε κι από κει καταγγέλλοντας το… σύμπαν και είδε φως και μπήκε στον ΣΥΡΙΖΑ το 2015, τότε που οι «πράσινοι» ψηφοφόροι εγκατέλειπαν μαζικά το ΠΑΣΟΚ για τον Τσίπρα. Νωρίτερα, το 2014, έριξε και μια απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος για να συμπαρασταθεί σε Σύριους πρόσφυγες, όμως, όπως ομολόγησε έσπαγε πού και πού την αποχή από την τροφή καταναλώνοντας τυρόπιτες. Έτσι, για να ξεχνάει, βρε παιδί μου, την πείνα του. Μετά από τις... τυρόπιτες (κατά άλλη εκδοχή επρόκειτο για κρουασάν) και τέλος πάντων τα κρουασάν στο Σύνταγμα και από την εκλογική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και το μπάχαλο με τις διασπάσεις συντάχθηκε με τον «με λένε Στέφανο» - αποχώρησε και από κει πέρσι. Και χθες ο γνωστός για τις πολιτικές γύρες και για κάποιες ακραίες δηλώσεις του περί ομοφυλόφιλων στο παρελθόν επέστρεψε στο ΠΑΣΟΚ ομνύοντας στις ιδέες και τον πρόεδρο του κόμματος. Ο καρδιολόγος στο επάγγελμα και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ λέγεται ότι είχε πλευρίσει κάποια πράσινα στελέχη στην εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο. Αλλά με τον Ανδρουλάκη δεν έχει πει ούτε λέξη. Το ερώτημα είναι, υπάρχει περίπτωση να θέλουν έναν τύπο σαν τον Μιχελογιαννάκη στο ΠΑΣΟΚ; «Καλοδεχούμενοι όλοι στο κόμμα - από τα… θυρανοίξια δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κανέναν», είπε χθες στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη περιγράφοντας ωστόσο την απόσταση που χωρίζει την πόρτα από το ιερό ενός ναού. Τώρα, για να μην παίζουμε τις κουμπάρες, όταν ένα κόμμα δεν θέλει έναν υποψήφιο το πράγμα είναι απλό. Δηλώνει ο εκπρόσωπός του ότι δεν τον θέλει και τέλος. Άρα φυσικά και το μετράνε, μάλιστα κάποιος μου είπε ότι κεντρικά από τη Χαριλάου Τρικούπη παρότρυναν και κάποιο ραδιόφωνο να τον βγάλει για να δούνε πώς θα πάει.Και η Τζάκρη;-Μια ακόμα επιστροφή με νόημα στο ΠΑΣΟΚ που συζητιέται, είναι αυτή της Θεοδώρας Τζάκρη. Θέμα που δεν έχει κριθεί ακόμη γιατί όπως λένε, κρατά τον νομό Πέλλας «έτσι» (σαν τον κομματάρχη Κοσμά Σκούταρη τις Σπέτσες στην ελληνική ταινία «Τζένη-Τζένη»), οπότε αν κατέβει εκεί, το ΠΑΣΟΚ δεν θα έχει ψηφοδέλτιο. Μαθαίνω ότι οι λοιποί υποψήφιοι, που ξέρουν ότι δεν θα έχουν τύχη, έχουν διαμηνύσει στη Χ. Τρικούπη: «Αν κατέβει αυτή, εμάς ξεχάστε μας. Είναι αδιανόητο πολιτικά, αξιακά, ιδεολογικά. Εμείς που δίναμε τη μάχη και το 2015 και το 2019 και το 2023 ήμασταν πάντα απέναντι, τώρα δεν θα το ανεχθούμε». Ούτε ψύλλος στον κόρφο τους…Μαξίμου και επιχειρηματικές κόντρες-Μου λέει η πηγή μου από το Μ.Μ ότι παρά την αρχικώς διαφορετική εντύπωση που υπήρχε πως με τις εγχώριες επιχειρηματικές κόντρες θα ασχοληθεί και το Μ.Μ, αρμοδίως κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Παρακολουθούν την υπόθεση, έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους αλλά δεν πρόκειται να παρέμβουν αυτοί.Ο Αλέξης στην Αετοφωλιά, ο Μητσοτάκης στη Μονή Αγίου Διονυσίου-Σας έγραψα χθες για την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος για πρώτη φορά μετά το 2014. Να σας πω σήμερα ότι ο Αλέξης ο Θεοσεβούμενος έχει καταλύσει από χθες στη Σιμωνόπετρα ή αλλιώς «Αετοφωλιά», μια από τις πιο «κανονικές» μονές του Όρους, χωρίς περίεργους μοναχούς ή περίεργες σχέσεις. Διατηρεί από χρόνια επαφή με τον Καθηγούμενο Ελισσαίο, με τον οποίον υπήρχε και συντονισμός για την επίσκεψη. Τώρα βέβαια στην ανάρτησή του λέει κάτι ποιητικά για ψαλμωδίες και τον Άδη, αποφεύγει τα θρησκευτικά αλλά επί της ουσίας τα μοναστήρια πάντα χρειάζονται προεκλογικά, όπως και οι παπάδες, αυτό είναι δεδομένο. Ενώ λοιπόν ο Αλέξης επανασυστήνεται με το Όρος, ο Κ.Μ θα βρίσκεται στη δύσκολη για τη ΝΔ Πιερία, όπου το 2023 είχαν πολύ υψηλά ποσοστά η ΝΙΚΗ και ο Βελόπουλος και γενικά υπάρχει μια ροπή για τα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ. Η βασική αφορμή της επίσκεψης είναι για να πάει ο Μητσοτάκης στον Όλυμπο, όμως μου λένε ότι πριν από την εκδήλωση που διοργανώνεται για την ένταξη του βουνού στον κατάλογο της UNESCO θα κάνει και ένα πέρασμα από τη Μονή Αγίου Διονυσίου του Ολύμπου. Γενικώς, μαθαίνω ότι σε διάφορα μοναστήρια της Πιερίας έχουν πέσει λεφτά τα τελευταία χρόνια και η επαφή με την τοπική εκκλησία είναι καλή. Προφανώς, ενόψει εκλογών, πρέπει και ο Κύριος να βάλει το χέρι του.Η σύσκεψη στον Ασπρόπυργο και η ΕΥΔΑΠ-Ένα ενδιαφέρον ενσταντανέ μου διηγήθηκαν από μια πρόσφατη σύσκεψη που έκανε ο Μητσοτάκης στον δήμο Ασπροπύργου. Σε αυτήν ο δήμαρχος τον ενημέρωσε ότι σε αρκετές περιοχές δεν έχουν ακόμη μελετηθεί, ούτε κατασκευαστεί δίκτυα αποχέτευσης, ενώ υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο πόλης. Ο Μητσοτάκης το άκουσε, το σημείωσε και λίγο μετά πήρε τον σύμβουλό του Δημήτρη Πολίτη, ο οποίος λόγω θητείας στο Υπερταμείο είχε υπό εποπτεία στην ΕΥΔΑΠ, με την οποία επικοινώνησε άμεσα. Κάπως έτσι, μέσα σε μια μέρα ο δήμαρχος δέχθηκε τηλεφώνημα, όπου ενημερώθηκε ότι επίκειται η ένταξη των νέων μελετών αποχέτευσης στην υπό δημοπράτηση Συμφωνία Πλαίσιο Μελετών Μ210, για την οποία αναμένεται να οριστεί ανάδοχος μελετητής έως τον Ιανουάριο του 2027. Οι μελέτες προβλέπεται να εκπονηθούν εντός του 2027, με στόχο τη δημοπράτηση των αντίστοιχων έργων στο τέλος του 2027–αρχές του 2028.Στη Σούδα ο Γερμανός ΥΠΑΜ-Υπό βροχή έγινε χθες η δεξίωση στο σπίτι του Γερμανού πρεσβευτή Ανδρέας Κιντλ για την επανένωση της χώρας, με τον πρέσβη να εκφωνεί τον λόγο του στα ελληνικά, τα γερμανικά και τα αγγλικά. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η Δόμνα Μιχαηλίδου, ενώ στο κοινό υπήρχαν αρκετά πολιτικά στελέχη και άνθρωποι του επιχειρείν που συζητούσαν μεταξύ άλλων και για τις εκλογικές εξελίξεις στη Γερμανία. Έμαθα πάντως ότι στα μέσα Οκτωβρίου περιμένουμε την επίσκεψη του Γερμανού υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους που θα πάει στη Σούδα για να παρακολουθήσει άσκηση και βεβαίως θα συναντηθεί και με τον Νίκο Δένδια.Προθεσμία μέχρι το τέλος του χρόνου