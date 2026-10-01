Καύσιμα: Αδειάζουν τα πορτοφόλια αλλά όχι όλων

Οι αυξήσεις στα καύσιμα δεν πλήττουν όλες τις χώρες το ίδιο. Στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι διπλό: χαμηλότερη αγοραστική δύναμη αλλά και ένας εξαιρετικά γερασμένος στόλος αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ACEA, η μέση ηλικία των επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα έχει φτάσει τα 17,8 χρόνια, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στα 12,7 χρόνια. Πρόκειται για τον γηραιότερο στόλο στην ΕΕ.

Αυτό έχει άμεση σχέση με την τσέπη του οδηγού. Ένα αυτοκίνητο ηλικίας 15 ή 20 ετών είναι κατά κανόνα πολύ λιγότερο αποδοτικό από ένα σύγχρονο μοντέλο, ιδιαίτερα μέσα στην πόλη.