Καύσιμα: Αδειάζουν τα πορτοφόλια αλλά όχι όλων
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Καύσιμα: Αδειάζουν τα πορτοφόλια αλλά όχι όλων

Η Ελλάδα έχει τον γηραιότερο στόλο αυτοκινήτων στην Ευρώπη και αυτό, με τη βενζίνη γύρω από τα 2,20 ευρώ, μετατρέπεται σε έναν τεράστιο ετήσιο λογαριασμό. Η σύγκριση με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι πλέον εντυπωσιακή.

Καύσιμα: Αδειάζουν τα πορτοφόλια αλλά όχι όλων

Οι αυξήσεις στα καύσιμα δεν πλήττουν όλες τις χώρες το ίδιο. Στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι διπλό: χαμηλότερη αγοραστική δύναμη αλλά και ένας εξαιρετικά γερασμένος στόλος αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ACEA, η μέση ηλικία των επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα έχει φτάσει τα 17,8 χρόνια, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στα 12,7 χρόνια. Πρόκειται για τον γηραιότερο στόλο στην ΕΕ.

Αυτό έχει άμεση σχέση με την τσέπη του οδηγού. Ένα αυτοκίνητο ηλικίας 15 ή 20 ετών είναι κατά κανόνα πολύ λιγότερο αποδοτικό από ένα σύγχρονο μοντέλο, ιδιαίτερα μέσα στην πόλη.

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