Πάνος Κωνσταντινόπουλος: Πώς μεγαλώνει και αλλάζει η Coffee Island
Πάνος Κωνσταντινόπουλος: Πώς μεγαλώνει και αλλάζει η Coffee Island
Πάνω από 45 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2026 – Ανοίγματα σε Σκόπια, Βουλγαρία, Ιορδανία και Μαδρίτη - Η αναδιάρθρωση του ελληνικού δικτύου, η «τρομακτική αύξηση» των ενοικίων και τα νέα μοντέλα καταστημάτων
Σε δύο νέες αγορές στα Βαλκάνια ετοιμάζεται να μπει η Coffee Island, την ώρα που επιταχύνει την ανάπτυξή της σε Ισπανία και Μέση Ανατολή και συνεχίζει την αναδιάρθρωση του δικτύου της στην Ελλάδα. Σκόπια και Βουλγαρία προστίθενται στον χάρτη της ελληνικής αλυσίδας, νέο κατάστημα ανοίγει τις επόμενες ημέρες στην Ιορδανία, ενώ στις 11 Οκτωβρίου προγραμματίζεται το δεύτερο σημείο στη Μαδρίτη και ήδη ετοιμάζεται τρίτο. Την ίδια ώρα, σε εταιρικό επίπεδο, ο τζίρος αναμένεται να ξεπεράσει φέτος τα 45 εκατ. ευρώ.
Τις επόμενες κινήσεις περιέγραψε ο Managing & Marketing Director της Coffee Island, Πάνος Κωνσταντινόπουλος (αριστ. στη κεντρ. φωτ.), στη σημερινή εκδήλωση στο κατάστημα της Σταδίου 7, όπου η εταιρεία παρουσίασε, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ, πέντε σπάνιους καφέδες από το Coorg της Ινδίας.
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Τις επόμενες κινήσεις περιέγραψε ο Managing & Marketing Director της Coffee Island, Πάνος Κωνσταντινόπουλος (αριστ. στη κεντρ. φωτ.), στη σημερινή εκδήλωση στο κατάστημα της Σταδίου 7, όπου η εταιρεία παρουσίασε, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ, πέντε σπάνιους καφέδες από το Coorg της Ινδίας.
Διαβάστε περισσότερα www.newmoney.gr
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