Πάνος Κωνσταντινόπουλος: Πώς μεγαλώνει και αλλάζει η Coffee Island

Πάνω από 45 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2026 – Ανοίγματα σε Σκόπια, Βουλγαρία, Ιορδανία και Μαδρίτη - Η αναδιάρθρωση του ελληνικού δικτύου, η «τρομακτική αύξηση» των ενοικίων και τα νέα μοντέλα καταστημάτων