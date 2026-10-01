Απολαύσεις και προνόμια στις πανάκριβες σουίτες της Πρέμιερ Λιγκ
Απολαύσεις και προνόμια στις πανάκριβες σουίτες της Πρέμιερ Λιγκ
Ακριβές σαμπάνιες, σεφ με αστέρια Michelin, πισίνες και rooftop bars συνθέτουν το νέο σκηνικό στην ποδοσφαιρική εξέδρα
Κάποτε ήταν όρθιοι ή κάθονταν στο τσιμέντο. Αργότερα μπήκαν τα καθίσματα και το γήπεδο άρχισε να θυμίζει θέατρο. Τώρα χτίζονται πολυτελείς σουίτες και προσφέρονται έξτρα υπηρεσίες που θυμίζουν οτιδήποτε άλλο εκτός από ποδόσφαιρο. Οι φανατικοί οπαδοί στην Αγγλία το έχουν πάρει πατριωτικά, ωστόσο ανάμεσά τους είναι αρκετοί που έχουν αποδεχτεί την ήττα.
Το ποδόσφαιρο αλλάζει και αποτελεί πλέον μία από τις ακριβότερες απολαύσεις. Ακόμη και εκείνοι που έχουν δεκαετίες ολόκληρες εισιτήριο διαρκείας και ακολουθούν παντού την αγαπημένη τους ομάδα, βλέπουν πλέον ότι δεν τους καλοδέχονται. Ωραίο το συναίσθημα και η ταύτιση του κόσμου με το έμβλημα και την ιστορία, όμως η ομάδα είναι πρώτα εταιρία και πρέπει να πουλήσει ακριβά το προϊόν.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το ποδόσφαιρο αλλάζει και αποτελεί πλέον μία από τις ακριβότερες απολαύσεις. Ακόμη και εκείνοι που έχουν δεκαετίες ολόκληρες εισιτήριο διαρκείας και ακολουθούν παντού την αγαπημένη τους ομάδα, βλέπουν πλέον ότι δεν τους καλοδέχονται. Ωραίο το συναίσθημα και η ταύτιση του κόσμου με το έμβλημα και την ιστορία, όμως η ομάδα είναι πρώτα εταιρία και πρέπει να πουλήσει ακριβά το προϊόν.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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