Τι συμβαίνει με το Matcha; Το τσάι που έγινε εμμονή απειλείται από την ίδια του την επιτυχία
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Τι συμβαίνει με το Matcha; Το τσάι που έγινε εμμονή απειλείται από την ίδια του την επιτυχία

Πρωτοεμφανίστηκε στην Κίνα, αλλά οι Ιάπωνες το τελειοποίησαν - Σήμερα η τιμή που πληρώνουν τα καφέ για ιαπωνικό matcha εκτοξεύτηκε από περίπου 80 δολάρια το κιλό πριν από δύο χρόνια στα 200 δολάρια

Τι συμβαίνει με το Matcha; Το τσάι που έγινε εμμονή απειλείται από την ίδια του την επιτυχία
Η τάση ξεκίνησε στις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν η Starbucks και άλλες αλυσίδες καφέ καθιέρωσαν το matcha latte, μετατρέποντας ένα παραδοσιακό τελετουργικό ρόφημα σε καθημερινό προϊόν. Από τα τέλη της δεκαετίας του 2010, η εξάπλωση μέσω Instagram και TikTok εκτόξευσε τη δημοτικότητά του, με το κύμα να έχει φτάσει για τα καλά και στην Ευρώπη.

Καφέ, φούρνοι, παγωτατζίδικα αλλά και εταιρείες καλλυντικών έχουν εντάξει το matcha στις νέες τους προτάσεις, καθώς η ζήτηση για το χαρακτηριστικό πράσινο τσάι συνεχίζει να αυξάνεται.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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