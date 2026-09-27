Real estate: Ο Πειραιάς αλλάζει με κατοικίες «νέας γενιάς»

Εξυπηρετούμενες, επώνυμες, επιπλωμένες ή μη κατοικίες στα νέα μεγάλα οργανωμένα συγκροτήματα διαμερισμάτων που αλλάζουν την αγορά στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, σε συνέχεια των έργων που έχουν ήδη ανακοινωθεί ή δρομολογούνται τώρα