Real estate: Ο Πειραιάς αλλάζει με κατοικίες «νέας γενιάς»
Real estate: Ο Πειραιάς αλλάζει με κατοικίες «νέας γενιάς»
Εξυπηρετούμενες, επώνυμες, επιπλωμένες ή μη κατοικίες στα νέα μεγάλα οργανωμένα συγκροτήματα διαμερισμάτων που αλλάζουν την αγορά στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, σε συνέχεια των έργων που έχουν ήδη ανακοινωθεί ή δρομολογούνται τώρα
Είτε πρόκειται για εξυπηρετούμενες, είτε για επώνυμες (branded) είτε ακόμη και για επιπλωμένες κατοικίες, oι οποίες μάλιστα μπορεί να διατίθενται στην αγορά και ως επενδυτικό προϊόν, το γεγονός είναι ένα: σε αυτή τη συγκυρία το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο, αντίστοιχα, αριθμό καινούριων, μεγάλων και πιο οργανωμένων projects με εκατοντάδες νέα υπό κατασκευή διαμερίσματα. Πρόκειται για ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο κομμάτι της αγοράς, το οποίο συγκεντρώνει ολοένα αυξανόμενο αριθμό επενδυτών επιχειρώντας να αξιοποιήσουν, από την πλευρά τους, το θετικό momentum του Πειραιά.
Παρά τη θερινή ραστώνη, οι νέες επώνυμες αφίξεις στο λιμάνι προετοιμάζονταν όλο το προηγούμενο διάστημα και ήρθαν τώρα με τον εγχώριο όμιλο της Zeus να επιχειρεί το μεγάλο βήμα για το ολοκαίνουριο «Zeus Piraeus Grand» των 125 εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων που άνοιξε πολύ πρόσφατα μόλις 250 μέτρα από το λιμάνι. Αντίστοιχα, την περασμένη εβδομάδα έγιναν και οι επίσημες ανακοινώσεις για το άνοιγμα του «Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas», ενός έργου 72 branded διαμερισμάτων που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την DKG Development σε συνέχεια και της σχετικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Παρά τη θερινή ραστώνη, οι νέες επώνυμες αφίξεις στο λιμάνι προετοιμάζονταν όλο το προηγούμενο διάστημα και ήρθαν τώρα με τον εγχώριο όμιλο της Zeus να επιχειρεί το μεγάλο βήμα για το ολοκαίνουριο «Zeus Piraeus Grand» των 125 εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων που άνοιξε πολύ πρόσφατα μόλις 250 μέτρα από το λιμάνι. Αντίστοιχα, την περασμένη εβδομάδα έγιναν και οι επίσημες ανακοινώσεις για το άνοιγμα του «Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas», ενός έργου 72 branded διαμερισμάτων που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την DKG Development σε συνέχεια και της σχετικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα