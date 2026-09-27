“Πόσες φορές θα το φορέσω;” – Πώς ψωνίζει ρούχα η Gen Z
“Πόσες φορές θα το φορέσω;” – Πώς ψωνίζει ρούχα η Gen Z
Η Gen Z δεν αγοράζει ρούχα με τον τρόπο που το κάνουν οι γονείς της. Το cost-per-wear αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε την τιμή ενός ρούχου σήμερα
Είναι μια μορφή χειραφέτησης. Η Gen Z κοιτάζει αληθινά ευθύβολα στην ουσία της κατανάλωσης. Ο τρόπος που αγοράζει ρούχα διαφέρει από εκείνον των προηγούμενων γενιών. Σε μια βιτρίνα δεν σκέφτεται μόνο «πόσο κοστίζει;», σκέφτεται επίσης: «πόσες φορές θα το φορέσω;». Θέλει να αποφύγει το ακριβό ρούχο που μένει ανέπαφο στην ντουλάπα λόγω της τιμής, λόγω της πολυτιμότητας.
Κόστος ανά χρήση
Μια απλή σκέψη. Η αληθινή αξία ενός ρούχου δεν κρίνεται αποκλειστικά από την τιμή που γράφει το καρτελάκι που κρέμεται σε ένα παντελόνι, αλλά και από το πόσες φορές, τελικά, θα φορεθεί. Η ιδέα ότι η τιμή από μόνη της αρκεί για να δελεάσει ή να αποτρέψει ή, στην τελική, να προκαλέσει απονευρώνεται. Ο πληθωρισμός, η μεγαλύτερη ευαισθησία στη σχέση τιμής και ποιότητας, η άνοδος του second hand και η συζήτηση γύρω από την ποιότητα και την αντοχή σπρώχνουν τη Gen Z να κοιτάζει λιγότερο το «πόσο κάνει;» και περισσότερο το «πόσο θα μου κοστίσει κάθε φορά που θα το φορέσω;». Έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2025 στο Psychology & Marketing, επιστημονικό περιοδικό για την ψυχολογία του καταναλωτή και το marketing, έδειξε ότι όταν το cost-per-wear εμφανίζεται δίπλα στην τιμή, οι καταναλωτές στρέφονται συχνότερα προς ακριβότερα αλλά ποιοτικότερα ρούχα, εφόσον αυτά έχουν χαμηλότερο κόστος ανά χρήση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Κόστος ανά χρήση
Μια απλή σκέψη. Η αληθινή αξία ενός ρούχου δεν κρίνεται αποκλειστικά από την τιμή που γράφει το καρτελάκι που κρέμεται σε ένα παντελόνι, αλλά και από το πόσες φορές, τελικά, θα φορεθεί. Η ιδέα ότι η τιμή από μόνη της αρκεί για να δελεάσει ή να αποτρέψει ή, στην τελική, να προκαλέσει απονευρώνεται. Ο πληθωρισμός, η μεγαλύτερη ευαισθησία στη σχέση τιμής και ποιότητας, η άνοδος του second hand και η συζήτηση γύρω από την ποιότητα και την αντοχή σπρώχνουν τη Gen Z να κοιτάζει λιγότερο το «πόσο κάνει;» και περισσότερο το «πόσο θα μου κοστίσει κάθε φορά που θα το φορέσω;». Έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2025 στο Psychology & Marketing, επιστημονικό περιοδικό για την ψυχολογία του καταναλωτή και το marketing, έδειξε ότι όταν το cost-per-wear εμφανίζεται δίπλα στην τιμή, οι καταναλωτές στρέφονται συχνότερα προς ακριβότερα αλλά ποιοτικότερα ρούχα, εφόσον αυτά έχουν χαμηλότερο κόστος ανά χρήση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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