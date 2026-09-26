Νταντάδες, σεφ και προσωπικοί βοηθοί: Η καθημερινότητα των πολύ πλούσιων οικογενειών
Νταντάδες, σεφ και προσωπικοί βοηθοί: Η καθημερινότητα των πολύ πλούσιων οικογενειών
Ιδιαίτερα εύπορες οικογένειες στις ΗΠΑ δαπανούν όσα χρήματα απαιτούνται για να τους απαλλάξουν από την κουραστική καθημερινότητα
Στις ΗΠΑ, η ανατροφή των παιδιών για κάποιους μοιάζει να μην είναι αποκλειστική ευθύνη των γονιών, αλλά εξελίσσεται σε μια σύνθετη διαδικασία, στην οποία οι οικογένειες δεν στηρίζονται μόνο σε μία νταντά, αλλά σε μια ολόκληρη ομάδα επαγγελματιών. Προσωπικοί βοηθοί, σεφ, γκουβερνάντες, παιδαγωγοί και ειδικοί σύμβουλοι αναλαμβάνουν από το μπάνιο και την προετοιμασία των γευμάτων μέχρι την εκπαίδευση στην τουαλέτα, την εκμάθηση ποδηλάτου, τα ιδιαίτερα μαθήματα ή ακόμη και την οργάνωση των δραστηριοτήτων και των καλοκαιρινών διακοπών.
Οι «CEO γονείς»
Το μοντέλο αυτό, το οποίο η Wall Street Journal περιγράφει ως «CEO parenting», αντιμετωπίζει την οικογένεια σχεδόν σαν μια μικρή επιχείρηση. Οι γονείς λειτουργούν ως οι «διευθύνοντες σύμβουλοί» της, αναθέτοντας μεγάλο μέρος της καθημερινότητας σε εξειδικευμένο προσωπικό, με στόχο να αφιερώνουν περισσότερο ποιοτικό χρόνο στα παιδιά τους. Η φιλοσοφία πίσω από αυτή την πρακτική είναι απλή: όσο λιγότερο χρόνο αφιερώνουν οι γονείς στις καθημερινές υποχρεώσεις, τόσο περισσότερο μπορούν να είναι συναισθηματικά παρόντες στα παιδιά τους. Οι υποστηρικτές της θεωρούν ότι δεν αναθέτουν την ανατροφή των παιδιών τους σε άλλους, αλλά την καθημερινή ρουτίνα που τους στερεί ποιοτικό χρόνο μαζί τους. Έτσι, η νταντά κάνει μπάνιο τα παιδιά, τα λούζει, τα ετοιμάζει για τον ύπνο και τους διαβάζει δύο και τρεις φορές το ίδιο βιβλίο, εφόσον το ζητήσουν. Η μητέρα κι ο πατέρας επιλέγουν να βρεθούν δίπλα τους λίγο πριν σβήσει το φως, δίνοντας μια αγκαλιά και ένα φιλί.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Οι «CEO γονείς»
Το μοντέλο αυτό, το οποίο η Wall Street Journal περιγράφει ως «CEO parenting», αντιμετωπίζει την οικογένεια σχεδόν σαν μια μικρή επιχείρηση. Οι γονείς λειτουργούν ως οι «διευθύνοντες σύμβουλοί» της, αναθέτοντας μεγάλο μέρος της καθημερινότητας σε εξειδικευμένο προσωπικό, με στόχο να αφιερώνουν περισσότερο ποιοτικό χρόνο στα παιδιά τους. Η φιλοσοφία πίσω από αυτή την πρακτική είναι απλή: όσο λιγότερο χρόνο αφιερώνουν οι γονείς στις καθημερινές υποχρεώσεις, τόσο περισσότερο μπορούν να είναι συναισθηματικά παρόντες στα παιδιά τους. Οι υποστηρικτές της θεωρούν ότι δεν αναθέτουν την ανατροφή των παιδιών τους σε άλλους, αλλά την καθημερινή ρουτίνα που τους στερεί ποιοτικό χρόνο μαζί τους. Έτσι, η νταντά κάνει μπάνιο τα παιδιά, τα λούζει, τα ετοιμάζει για τον ύπνο και τους διαβάζει δύο και τρεις φορές το ίδιο βιβλίο, εφόσον το ζητήσουν. Η μητέρα κι ο πατέρας επιλέγουν να βρεθούν δίπλα τους λίγο πριν σβήσει το φως, δίνοντας μια αγκαλιά και ένα φιλί.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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