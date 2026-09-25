Η μεγάλη δυσαρέσκεια για τις αυξήσεις τιμών στα είδη πολυτελείας
Η μεγάλη δυσαρέσκεια για τις αυξήσεις τιμών στα είδη πολυτελείας
Οι συνεχείς ανατιμήσεις έφεραν ανάπτυξη στους μεγάλους οίκους. Έφεραν όμως και ένα επίμονο ερώτημα από τους πελάτες τους: τι ακριβώς δικαιολογεί τον λογαριασμό;
Μια δερμάτινη τσάντα Chanel Classic 11.12, έχει προτεινόμενη τιμή πώλησης 10.500 ευρώ στη γαλλική ιστοσελίδα του οίκου. Μαζί με την τσάντα, ο αγοραστής αποκτά ένα αναγνωρίσιμο σχέδιο, μια υπογραφή και ένα κομμάτι της ιστορίας της μόδας. Το ποσό που πωλείται προσφέρεται για μια ευρύτερη συζήτηση: πόσο τιμολογούνται η ιστορία ενός οίκου, η αναγνωρισιμότητα ενός σχεδίου και η τεχνική που απαιτεί η κατασκευή του; Και σε ποιο σημείο ο αγοραστής αρχίζει να εξετάζει πιο αυστηρά τη σχέση ανάμεσα στην τιμή και σε όσα αποκτά;
Η χρυσή τετραετία των ανατιμήσεων
Από το 2019 έως το 2023, οι πωλήσεις ειδών πολυτελείας αυξήθηκαν ταχύτερα από την παγκόσμια οικονομία, καθώς η πανδημία ώθησε τους καταναλωτές να διαθέσουν εισόδημα και αποταμιεύσεις σε αυτές τις αγορές. Καθοριστικοί ήταν οι πελάτες που ξόδευαν τα μεγαλύτερα ποσά: παρότι αποτελούσαν μόλις το 2%–4% του πελατολογίου, συνέβαλαν στο 40%–50% της ανάπτυξης της αγοράς. Οι οίκοι ανταποκρίθηκαν στη ζήτηση επενδύοντας περισσότερο στην προβολή τους και την ελκυστικότητα των προϊόντων τους.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η χρυσή τετραετία των ανατιμήσεων
Από το 2019 έως το 2023, οι πωλήσεις ειδών πολυτελείας αυξήθηκαν ταχύτερα από την παγκόσμια οικονομία, καθώς η πανδημία ώθησε τους καταναλωτές να διαθέσουν εισόδημα και αποταμιεύσεις σε αυτές τις αγορές. Καθοριστικοί ήταν οι πελάτες που ξόδευαν τα μεγαλύτερα ποσά: παρότι αποτελούσαν μόλις το 2%–4% του πελατολογίου, συνέβαλαν στο 40%–50% της ανάπτυξης της αγοράς. Οι οίκοι ανταποκρίθηκαν στη ζήτηση επενδύοντας περισσότερο στην προβολή τους και την ελκυστικότητα των προϊόντων τους.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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