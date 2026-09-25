Η μεγάλη δυσαρέσκεια για τις αυξήσεις τιμών στα είδη πολυτελείας

Οι συνεχείς ανατιμήσεις έφεραν ανάπτυξη στους μεγάλους οίκους. Έφεραν όμως και ένα επίμονο ερώτημα από τους πελάτες τους: τι ακριβώς δικαιολογεί τον λογαριασμό;