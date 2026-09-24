Τα κουτσομπολιά για τους κομπογιαννίτες, η Ντόρα και οι αλαζόνες υπουργοί (τι μου λες;), το breakfast in America του Καμ, το gathering του Δένδια (να ζεσταινόμαστε)

Μητσοτάκης-Ν. Υόρκη

Επενδυτικό breakfast

Το gathering Δένδια

H ΚΡΙ ΚΡΙ και το κληρονομικό χάρισμα

Ετοιμάζεται για το ΧΑ η Seanergy

Ενισχύεται η αναγνωρισιμότητα της μετοχής στα διεθνή χαρτοφυλάκια

Ανησυχητικά σημάδια στη Wall Street

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THEON: Το ανεκτέλεστο των €1,46 δισ. και η επόμενη φάση ανάπτυξης

Νέο στέλεχος στο SMERemediumCap

Από το περιπολικό στο πυροσβεστικό και τώρα στην ΕΝ.Α

AVAX: Ανεκτέλεστο 3 δισ. ευρώ και δύναμη πυρός για νέες επενδύσεις

Τώρα για το πρώτο, δεν νομίζω ότι πολιτικοποιείται ή… γνωρίζει ταξική συνείδηση ή ψέκα. Στους κομπογιαννίτες που είναι δεκάδες στην Αθήνα και αλλού πήγαιναν (ή πηγαίνουν ακόμα) όλες οι κατηγορίες ανθρώπων και τα πορτοφόλια. Φτωχοί, οι πλούσιοι μάλλον περισσότερο, μορφωμένοι και αμόρφωτοι, όλοι όσοι εύκολα αγοράζουν ελπίδα από ένα σούπερ κλύσμα για να καθαρίσει το έντερο, μέχρι μια ρωσική μυστική χημειοθεραπεία που χαρίζει ζωή. Οπότε το να πολιτικοποιούμε το θέμα ή να λέμε ότι φταίει και γι’ αυτό ο Άδωνις νομίζω ότι δεν παίζει. Τώρα για την Ντόρα τι να πω, ότι υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί και στελέχη μετά από εφτά χρόνια διακυβέρνησης δεν χρειάζεται και πολύ να το καταλάβει κάποιος, άλλωστε και στις έρευνες προκύπτει αβίαστα ότι ενοχλεί τον κόσμο. Γιατί το λέει η Ντόρα, που το στυλ της βεβαίως ήταν αλαζονικό από τα 30 της που κυκλοφορεί ελέω ονόματος στο Μαξίμου, δεν ξέρω. Αλλά πάντως για όποιον λόγο και αν το λέει άδικο δεν το λες. Τώρα αναρωτιέμαι αν ας πούμε την έβαζε ο αδελφός της στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας θα ήταν δείγμα αλαζονείας ή όχι; Χθες πάντως μπήκε και «αλαζονόμετρο» από τον Καιρίδη, που υπήρξε και υπουργός της κυβέρνησης, λέγοντας ότι είναι καμιά δεκαριά πρώην συνάδελφοί του. Τελικά, μάλλον μου μοιάζει ότι όλη αυτή η συζήτηση εξελίσσεται και λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο.-Στα τρέχοντα τώρα, μπορεί ο Μητσοτάκης να είναι στη Νέα Υόρκη και να κάνει πρόγραμμα (θα γυρίσει την Κυριακή, εξ ου και θα χάσει το show της Βίσση στο ΟΑΚΑ, όπως έσπευσε εγκαίρως να ενημερώσει τους αρμοδίους για να μην του κρατήσουν θέση), όμως στο κυβερνητικό επιτελείο τον περιμένουν και να «κλειδώσει» το πακέτο μέτρων για την ενέργεια. Η κουβέντα με τα διυλιστήρια είναι λίγο έως πολύ παγωμένη, υπό την έννοια ότι η αγορά λέει «εγώ αυτά τα λεφτά βάζω κάθε μήνα ως στήριξη, πώς θα κατανείμουμε είναι άλλο θέμα», συνεπώς απαιτείται μια συνολικότερη συζήτηση, στην οποία προφανώς θα εμπλακεί και ο Κ.Μ. Οι ανακοινώσεις πάνε λογικά για τις 30 Σεπτεμβρίου, μέρα Υπουργικού, αλλά και μέρα που και τα διυλιστήρια ανακοινώνουν τι μέλλει γενέσθαι για τον Οκτώβριο. Οπότε, λέει το οικονομικό επιτελείο, γιατί να βγούμε εμείς πριν τα διυλιστήρια; Αφήστε που περιμένουν να... μιλήσει και ο Μακρόν που έχει προαναγγείλει σύγκληση μέσω τηλεδιάσκεψης των G7 για να απελευθερωθούν αποθέματα αργού πετρελαίου και να πέσει η διεθνής τιμή, ώστε να μειωθεί η πίεση και στην αντλία. Με φόντο τις συζητήσεις στην Ευρώπη πάντως έπιασα και μια σοβαρή ανησυχία για την επάρκεια των αεροπορικών καυσίμων, του γνωστού jet fuel, καθώς οι παραδόσεις από τη Σαουδική Αραβία έχουν κολλήσει και τα διυλιστήρια στρέφονται σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Παράγοντες με γνώση της υπόθεσης εκτιμούν ότι μέσα στον Οκτώβριο το πρόβλημα μπορεί να γίνει αισθητό, εξ ου και ο Επίτροπος Τζιτζικώστας είπε ότι μπορεί να απαιτηθεί έκτακτη Σύνοδος των Υπουργών Μεταφορών για βρεθεί λύση για το ζήτημα που θα απειλήσει σοβαρά τις μεταφορές στην Ευρώπη και όχι μόνο.-Η απουσία του Κ.Μ στη Νέα Υόρκη έχει επιτρέψει βεβαίως στους συνεργάτες του στο Μ.Μ να κάνουν ένα κάπως πιο χαλαρό πρόγραμμα, όμως στην άλλη μεριά του Ατλαντικού οι επαφές είναι πυκνές. Σήμερα, για παράδειγμα, στις 07:30 ώρα Αμερικής ο Κ.Μ θα πάρει πρωινό με καμιά 30αριά μεγάλες εταιρείες που έχουν σχέση με την Ελλάδα ή παίζουν μπάλα και στις δύο αγορές, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του ελληνικού αφηγήματος. Και οι επαφές θα έχουν συνέχεια και την Παρασκευή με συναντήσεις με την JP Morgan και τη Morgan Stanley.-Ότι είμαστε σε προεκλογικό κλίμα το έχουν καταλάβει άπαντες, γι' αυτό φροντίζουν να διατηρούν ζεστούς τους πυρήνες τους. Σε αυτή τη λογική και ο Νίκος Δένδιας που πρώτευσε και άνετα το 2023 στον Νότιο Τομέα θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί στην εν λόγω περιφέρεια, γι' αυτό και ξεκινάει από νωρίς τις εκδηλώσεις. Το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου έχει απευθύνει πρόσκληση για συγκέντρωση στο Akanthus της Παραλιακής, όπου φαντάζομαι ότι θα μαζευτεί αρκετός κόσμος γιατί θα γίνει και η δέουσα κινητοποίηση από το γραφείο του.-Χθες το μεσημέρι η μετοχή της ΚΡΙ ΚΡΙ έφθασε να χάνει 6% για να κλείσει τελικά στο -4,4%. Αργότερα το απόγευμα ήταν προγραμματισμένη η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου που επιβεβαίωσαν κάτι που η αγορά είχε αρχίσει να συνειδητοποιεί: στα 1,1 δισ. ευρώ που έφτασε η αποτίμηση της ΚΡΙ ΚΡΙ, χαρακτηρίζεται πλέον πλήρης και η συνέχεια θα προμηνυόταν δύσκολη. Έτσι, όσοι πουλούσαν χθες πιθανό να είχαν κληρονομικό χάρισμα καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα 6μήνου που δημοσιοποιήθηκαν έδειξαν σε πρώτη ανάγνωση ισχυρές επιδόσεις, ωστόσο οι αναλυτές στάθηκαν σε σημεία που απαιτούν προσοχή. Κυριότερο είναι το παγωτό, όπου οι πωλήσεις υποχώρησαν 8,1% σε αξία και 5,5% σε όγκο, ενώ οι εξαγωγές της κατηγορίας μειώθηκαν κατά 23,6%. Παράλληλα, στην εγχώρια αγορά γιαουρτιού η εταιρεία αναφέρει ότι διατήρησε τη δεύτερη θέση, αλλά το μερίδιό της σε αξία μειώθηκε σε 12,9% στο α΄ εξάμηνο 2026 από 13,7% το 2025, βάσει Circana. Το σημαντικότερο μήνυμα, ωστόσο, αφορά το β΄ εξάμηνο. Η διοίκηση χαμηλώνει την πρόβλεψη για τα ετήσια για τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) στα €57-58 εκατ., έναντι αρχικού στόχου €60 εκατ., καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή πιέζει το κόστος πρώτων υλών, συσκευασίας, ενέργειας και μεταφορών. Συνεπώς, μετά από EBIT €39,45 εκατ. ήδη στο εξάμηνο, το guidance των €57-58 εκατ. συνεπάγεται μόλις €17,5 -18,5 εκατ. EBIT στο β΄ εξάμηνο. Προειδοποιεί λοιπόν πως η εξαιρετική κερδοφορία του πρώτου μισού δεν αναμένεται να διατηρηθεί με την ίδια ένταση, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις εντείνονται.-Πλώρη για το Χρηματιστήριο της Αθήνας βάζει και η Seanergy Maritime του Σταμάτη Τσαντάνη, οπότε θα διευρυνθεί περαιτέρω το αποτύπωμα του κλάδου στην χρηματιστηριακή αγορά. Ταυτόχρονα με την εισαγωγή περισσότερων ναυτιλιακών αρχίζει να παίρνει μορφή ο σχεδιασμός του Euronext που ήθελε 7 ναυτιλιακές στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, ώστε να διαμορφωθεί ένας αξιόπιστος ναυτιλιακός δείκτης. Υπενθυμίζεται ότι η Seanergy προχώρησε τον περασμένο Ιούλιο μέσω ΧΑ στην έκδοση ομολόγου 100 εκατ. ευρώ.-Η JP Morgan ανακοίνωσε χθες ότι ξεκινά κάλυψη της ΜΕΤLEN δίνοντας τιμή στόχο τα 64 ευρώ. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η αμερικανική τράπεζα παρακολουθώντας στο εξής τη ΜΕΤLEN και εκδίδοντας σχετικές αναλύσεις, αυξάνει την ορατότητα των διεθνών επενδυτών για τη μετοχή του ομίλου. Η JP Morgan είναι η τέταρτη κατά σειρά μεγάλη αμερικανική τράπεζα που καλύπτει τη METLEN, καθώς έχουν προηγηθεί η Morgan Stanley, η Bank of America και η Citigroup. Με την ευκαιρία να αναφέρουμε πως η fastmarkets, η πλατφόρμα που ορίζει τις τιμές για τα σπάνια μέταλλα, αύξησε την τιμή ανά κιλό για το γάλλιο από τα 2.900-3.300 δολάρια, σε 3.000-3.600 δολάρια, οπότε τα νέα συμβόλαια της ΜETLEN για το γάλλιο θα ακολουθούν τη νέα υψηλότερη τιμή. Η μετοχή της Metlen, χθες έδειξε ανθεκτικότητα καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 2% και παραμένοντας σε θετική τροχιά για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Προσέγγισε εκ νέου τα 49 ευρώ και διαφοροποιήθηκε από το αρνητικό κλίμα της αγοράς.-Τα στατιστικά στοιχεία για το εύρος της αγοράς γίνονται ολοένα και πιο ανησυχητικά όσο τα εξετάζει κανείς σε μεγαλύτερο βάθος. Ο Jason Goepfert, ιδρυτής της SentimenTrader, χαρακτήρισε τη συνεδρίαση της Δευτέρας «τρελή», επισημαίνοντας: «Υπάρχουν μόνο δύο ημέρες στην ιστορία κατά τις οποίες ο S&P 500 ενισχύθηκε τουλάχιστον κατά 1%, πλησιάζοντας σε απόσταση μικρότερη του 1% από ένα νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ταυτόχρονα περισσότερες μετοχές κατέγραφαν νέα χαμηλά παρά νέα υψηλά: η 23η Ιουλίου 1929 και η 21η Δεκεμβρίου 1999». Και οι δύο ημερομηνίες προηγήθηκαν κατά περίπου τρεις μήνες ιστορικών καταρρεύσεων της αγοράς. Το δείγμα είναι, ασφαλώς, υπερβολικά μικρό για να στηρίξει οποιοδήποτε ασφαλές συμπέρασμα ή πρόβλεψη. Τα στοιχεία, ωστόσο, καταδεικνύουν ότι οι σημερινές συνθήκες είναι τουλάχιστον ασυνήθιστες, καθώς η άνοδος των βασικών δεικτών στηρίζεται σε περιορισμένο αριθμό μετοχών και δεν συνοδεύεται από αντίστοιχα ισχυρή συμμετοχή του ευρύτερου ταμπλό.-Το πρώτο μισό της χρονιάς κύλησε ιδανικά για τη ΤΗΕΟΝ International που, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε πρόσφατα, «χτίζει» την επόμενη φάση ανάπτυξης πάνω σε τρεις άξονες: υψηλό ανεκτέλεστο, διεύρυνση του χαρτοφυλακίου πέρα από τη νυχτερινή όραση και επιθετική διεθνή επέκταση μέσω εξαγορών και συνεργασιών. Στο πρώτο εξάμηνο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 35,4% στα 248,7 εκατ. ευρώ και το προσαρμοσμένο EBIT κατά 37,5% στα 65,1 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να βελτιώνεται στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό του 26,2%. Το σημαντικότερο στοιχείο για την ορατότητα των επόμενων χρήσεων είναι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των 1,456 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,9% από το τέλος του 2025, ενώ οι νέες παραγγελίες του εξαμήνου έφθασαν τα 232,5 εκατ. ευρώ. Για το υπόλοιπο του 2026 η διοίκηση θέτει ως προτεραιότητα την περαιτέρω βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή μετρητών και την καλύτερη απορρόφηση του κεφαλαίου κίνησης. Το μεγαλύτερο στοίχημα, ωστόσο, αφορά την αλλαγή κλίμακας. Η THEON επιδιώκει να εξελιχθεί από ηγέτη στα συστήματα νυχτερινής όρασης σε παγκόσμιο παίκτη στα defence optronics, διατηρώντας παράλληλα περιθώρια EBIT στην περιοχή του mid-20%. Συγκεκριμένα, δρομολογεί επενδύσεις περίπου 30 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ την επόμενη διετία-τριετία, με στόχο τη δημιουργία παραγωγικής βάσης στην αμερικανική αγορά. Παράλληλα, μέσω της υπό εξαγορά HGH σχεδιάζει κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης στο Παρίσι, ενώ σε συνεργασία με τη Safran στοχεύει στην παγκόσμια πρωτιά στα ηλεκτροοπτικά συστήματα για drones έως το τέλος του 2027.-Μια σημαντική μεταγραφή πραγματοποίησε το SMERemediumCap εντάσσοντας στη διαχειριστική ομάδα του επενδυτικού ταμείου, τον Δημήτρη Βυζάντιο ως Senior Partner. Πρόκειται για στέλεχος που διαθέτει μεγάλη εμπειρία στους τομείς της επενδυτικής τραπεζικής, των θεσμικών επενδύσεων, της εταιρικής χρηματοδότησης και της χρηματοοικονομικής διοίκησης επιχειρήσεων. Ο Δ. Βυζάντιος έρχεται στο SMERemediumCap του Νίκου Καραμούζη από τη Hines όπου ήταν Senior Director – CFO Greece. Προηγουμένως ήταν Deputy CFO – Strategic Planning & Finance στην EFA Group και, επί οκτώ χρόνια, στέλεχος της AXIA Ventures Group στον τομέα Investment Banking. Ο Δ. Βυζάντιος θα συμβάλει στην επιτάχυνση των αποεπενδύσεων του SMERemediumCap Ι, στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παρακολούθησης και του reporting των εταιρειών του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, καθώς και στην ανάδειξη και επιλογή νέων επενδυτικών ευκαιριών.-Αίτημα για εισαγωγή των μετοχών της στην ΕΝ.Α κατέθεσε χθες, η GRGENESIS Α.Ε. του Νάσου Αβραμάκου, με έδρα το Περιστέρι. Ξεκίνησε το 2014, από τη φύλαξη και τα κέντρα λήψης σημάτων. Από το 2018 έδωσε βάρος στην πολιτική προστασία. Σήμερα προσφέρει στατικές φυλάξεις, απομακρυσμένη επιτήρηση 24/7, συστήματα ασφαλείας, καθαρισμούς, υπηρεσίες drone και ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης. Ενδιαφέρον στοιχείο διαφοροποίησης είναι ο στόλος της, με 240 πυροσβεστικά και 30 εκχιονιστικά οχήματα, καθώς και περίπου 20 οχήματα ειδικού σκοπού, όπως αμφίβια και ερπυστριοφόρα. Το προσωπικό της ξεπερνά τα 1.200 άτομα. Το επιχειρηματικό μοντέλο βασίζεται στη «δέσμη» υπηρεσιών. Σε έναν κλάδο με 3.700 αδειοδοτημένες εταιρείες security, το περιπολικό της GRGENESIS γίνεται πυροσβεστικό το καλοκαίρι και εκχιονιστικό τον χειμώνα. Στους πελάτες της περιλαμβάνονται η ΔΕΗ, ο ΟΑΚΑ, η ΕΥΔΑΠ, το Πεδίον Άρεως, ο Σκλαβενίτης, Bazaar supermarket, το Εθνικό Θέατρο, η Περιφέρεια Αττικής, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και οι δήμοι Αθηναίων, Ρόδου και Κηφισιάς. Το 2024 ο κύκλος εργασιών έφτασε τα €17,5 εκατ. (+45%), τα προ φόρων κέρδη τα €2,6 εκατ. (περιθώριο ~15%) και το ανεκτέλεστο τα €30 εκατ. Κατά πληροφορίες, το 2025 έκλεισε κοντά στα €20 εκατ. και για το 2026 αναμένεται διπλασιασμός. Η αύξηση αυτή συνδέεται με την Εγνατία. Από τις 30/12/2025 τη διαχειρίζεται η Νέα Εγνατία Οδός Α.Ε. Οι σήραγγες λειτουργούν με προσωρινά μέτρα ασφαλείας μέχρι να γίνουν οι οριστικές εργασίες, οι οποίες χρηματοδοτούνται με €180 εκατ. από το τίμημα της παραχώρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και ειδικότερα της πυρασφάλειας στις σήραγγες, θα τις αναλάβει η GRGENESIS.-Στη διατήρηση, κατά το α' εξάμηνο του 2026, του υψηλού τζίρου και των ισχυρών περιθωρίων κερδοφορίας στις κατασκευές που χαρακτήρισαν το 2025, αλλά και στην ταχεία αναπλήρωση του ανεκτέλεστου, στάθηκε η διοίκηση του Ομίλου AVAX κατά το χθεσινό conference call με τους αναλυτές. Το ανεκτέλεστο προσεγγίζει πλέον τα €3 δισ., μετά την υπογραφή νέων συμβάσεων ύψους €850 εκατ. μέσα στο 2026. Η διοίκηση επανέλαβε τον στόχο για EBITDA €150 εκατ. το 2030, με το 40% να προέρχεται από δραστηριότητες εκτός κατασκευών. Παράλληλα, διατηρεί την πρόβλεψη για έσοδα περίπου €150 εκατ. από παραχωρήσεις έως το 2030. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι το σύνολο των νέων συμβάσεων του 2026 προέρχεται από ιδιώτες πελάτες, μεταξύ των οποίων η ΔΕΗ, ο ΔΕΣΦΑ και η Λάρισα Θερμοηλεκτρική, και αφορά έργα ενέργειας και δικτύων. Πρόκειται για τομείς στους οποίους ο Όμιλος διαθέτει ισχυρό track record και αναζητά πλέον πιο ενεργά αντίστοιχες ευκαιρίες και στο εξωτερικό. Τέλος, η χαμηλή μόχλευση, με Net Debt/EBITDA μόλις 2,1x, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση πρόσθετων δανειακών γραμμών €180 εκατ. για επενδύσεις, αυξάνει σημαντικά τη χρηματοδοτική ευελιξία και το διαθέσιμο «firepower» του Ομίλου για πιθανές νέες κινήσεις σε παραχωρήσεις, ενέργεια και real estate.