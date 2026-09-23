Τα παιδιά που σώζουν τα μαγαζιά των γονιών τους μέσω TikTok

Σήμερα η διαδοχή μπορεί να ξεκινήσει διαφορετικά και από πολύ νωρίς. Το παιδί δεν μπαίνει απαραίτητα πίσω από τον πάγκο. Στέκεται μπροστά του με ένα κινητό