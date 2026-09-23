Τα παιδιά που σώζουν τα μαγαζιά των γονιών τους μέσω TikTok
Τα παιδιά που σώζουν τα μαγαζιά των γονιών τους μέσω TikTok
Σήμερα η διαδοχή μπορεί να ξεκινήσει διαφορετικά και από πολύ νωρίς. Το παιδί δεν μπαίνει απαραίτητα πίσω από τον πάγκο. Στέκεται μπροστά του με ένα κινητό
Το καλοκαίρι του 2026, ένα μικρό κατάστημα παπουτσιών στο ανατολικό Λονδίνο ετοιμαζόταν να κλείσει. Για 34 χρόνια, ο μαροκινής καταγωγής Rachid Lazraq διατηρούσε το Rich Collection Bella Italia στην Hackney Road. Είχε αντέξει για δεκαετίες τις μεταμορφώσεις της γειτονιάς, τις αυξήσεις στα ενοίκια, τις αλλαγές της μόδας. Αυτό που δεν άντεχε ήταν η μείωση της πελατείας του. Μετά από σκέψη και πολλές απόπειρες να αναστρέψει την πορεία της επιχείρησής του, ο Lazraq έβαλε στη βιτρίνα την πινακίδα: «Κλείνουμε σύντομα –- Εκπτώσεις».
Η κόρη του Rachid, Zineb Lazraq, την ίδια περίοδο που ο πατέρας της αποφάσιζε να κλείσει το μαγαζί, είχε μόλις χάσει τη δουλειά της ως δημοσιογράφος. Η δύσκολη συγκυρία άλλαξε ρυθμό τη στιγμή που είδε εκείνο το βίντεο που είχε ανεβάσει στο TikTok μια Γαλλίδα content creator. Έδειχνε το επικείμενο κλείσιμο του μαγαζιού και παράλληλα πρόβαλλε τα Y2K παπούτσια -με αισθητική από τα τέλη των ’90s και τις αρχές των 2000s- που ο Rachid πουλούσε εδώ και χρόνια χωρίς να ξέρει ότι είχαν ξαναγίνει επιθυμητά. Η Zineb είδε το βίντεο και αποφάσισε να ανεβάσει η ίδια ένα δικό της για το μαγαζί του πατέρα της. Δεν έστησε κάποια σοφιστικέ καμπάνια. Έδειξε απλώς εμπορεύματα που υπήρχαν μέσα στο κατάστημα για χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Η κόρη του Rachid, Zineb Lazraq, την ίδια περίοδο που ο πατέρας της αποφάσιζε να κλείσει το μαγαζί, είχε μόλις χάσει τη δουλειά της ως δημοσιογράφος. Η δύσκολη συγκυρία άλλαξε ρυθμό τη στιγμή που είδε εκείνο το βίντεο που είχε ανεβάσει στο TikTok μια Γαλλίδα content creator. Έδειχνε το επικείμενο κλείσιμο του μαγαζιού και παράλληλα πρόβαλλε τα Y2K παπούτσια -με αισθητική από τα τέλη των ’90s και τις αρχές των 2000s- που ο Rachid πουλούσε εδώ και χρόνια χωρίς να ξέρει ότι είχαν ξαναγίνει επιθυμητά. Η Zineb είδε το βίντεο και αποφάσισε να ανεβάσει η ίδια ένα δικό της για το μαγαζί του πατέρα της. Δεν έστησε κάποια σοφιστικέ καμπάνια. Έδειξε απλώς εμπορεύματα που υπήρχαν μέσα στο κατάστημα για χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
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