Επίσημο: Για πρώτη φορά το diesel ακριβότερο από τη βενζίνη - Πόσο κοστίζουν πλέον τα 100 χλμ.
Επίσημο: Για πρώτη φορά το diesel ακριβότερο από τη βενζίνη - Πόσο κοστίζουν πλέον τα 100 χλμ.
Η εικόνα στις αντλίες άλλαξε: το πετρέλαιο κίνησης πέρασε πάνω από την απλή αμόλυβδη, παρά τη σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση που εξακολουθούν να προσφέρουν τα diesel αυτοκίνητα. Πόσο κοστίζουν όμως στην πράξη τα 100 χιλιόμετρα;
UPD:
Μια ανατροπή που πριν από λίγο καιρό θα έμοιαζε ασυνήθιστη έχει πλέον καταγραφεί επίσημα στην ελληνική αγορά καυσίμων. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, η πανελλαδική μέση τιμή της απλής αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 2,196 ευρώ το λίτρο, ενώ το απλό diesel κίνησης ανέβηκε στα 2,227 ευρώ το λίτρο.
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UPD:
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