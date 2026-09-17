Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλει πια να είναι ηνωμένο
Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλει πια να είναι ηνωμένο
Από το βασίλειο της Αγγλίας και τη Σκωτία του 1707 μέχρι το Brexit και τη σημερινή αμφισβήτηση της Ένωσης
Για αιώνες πολέμησαν μεταξύ τους, κυβέρνησαν διαφορετικά βασίλεια, μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες και ανέπτυξαν διαφορετικές εθνικές ταυτότητες. Για αιώνες έχουμε συνηθίσει να αντιμετωπίζουμε το μεγαλύτερο από τα βρετανικά νησιά ως κάτι ενιαίο. Αλλά είναι πράγματι έτσι; Στις 14 Σεπτεμβρίου, στο Κάρντιφ, οι ηγέτες του σκωτσέζικου Scottish National Party, του ουαλικού Plaid Cymru και του βορειοϊρλανδικού τμήματος του Sinn Féin υπέγραψαν κοινή συμφωνία. Με αυτήν υποστηρίζουν το δικαίωμα των «χωρών» τους να αποφασίσουν το συνταγματικό τους μέλλον.
Οι τρεις πολιτικοί χώροι έχουν διαφορετικούς στόχους και διαφορετικά χρονοδιαγράμματα: το SNP ζητά ανεξαρτησία της Σκωτίας, το Plaid Cymru ανεξαρτησία της Ουαλίας, ενώ το Sinn Féin επιδιώκει την επανένωση της Βόρειας Ιρλανδίας με το ανεξάρτητο κράτος της Ιρλανδίας. Κοινός παρονομαστής είναι η αντίληψη ότι οι λαοί των τριών χωρών πρέπει να έχουν τον τελευταίο λόγο. Για να καταλάβει κανείς γιατί αυτή η εξέλιξη έχει πολύ μεγάλη σημασία, πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει ένα από τα πιο συνηθισμένα γεωγραφικά και πολιτικά μπερδέματα της Ευρώπης.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Οι τρεις πολιτικοί χώροι έχουν διαφορετικούς στόχους και διαφορετικά χρονοδιαγράμματα: το SNP ζητά ανεξαρτησία της Σκωτίας, το Plaid Cymru ανεξαρτησία της Ουαλίας, ενώ το Sinn Féin επιδιώκει την επανένωση της Βόρειας Ιρλανδίας με το ανεξάρτητο κράτος της Ιρλανδίας. Κοινός παρονομαστής είναι η αντίληψη ότι οι λαοί των τριών χωρών πρέπει να έχουν τον τελευταίο λόγο. Για να καταλάβει κανείς γιατί αυτή η εξέλιξη έχει πολύ μεγάλη σημασία, πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει ένα από τα πιο συνηθισμένα γεωγραφικά και πολιτικά μπερδέματα της Ευρώπης.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα