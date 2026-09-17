Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλει πια να είναι ηνωμένο

Από το βασίλειο της Αγγλίας και τη Σκωτία του 1707 μέχρι το Brexit και τη σημερινή αμφισβήτηση της Ένωσης