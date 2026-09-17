Ο Σαμαράς, ο Κασιδιάρης και η ακροδεξιά πολυκατοικία, ο δύσκολος χειμώνας και τα μέτρα Μητσοτάκη, η κεντροαριστερή σαλάτα και ο «νέος Νίκος», η βίλα Καμπά και η Dimand

Κλείσιμο

Και αυτό γιατί ο συγκεκριμένος δίχως ακόμα να έχει κάνει κόμμα -και να μη γνωρίζουμε συνταγματικά αν μπορεί ή όχι- έχει σαρώσει τα νούμερα της δεξιάς και ακροδεξιάς, πέραν της ΝΔ, δηλαδή σε ψήφους που δεν πάνε με τίποτα στο κυβερνών κόμμα. Αντιθέτως, για παράδειγμα σε μια εκ των δημοσκοπήσεων προ τριών εβδομάδων ο Σαμαράς μετριόταν στο 4% πρόθεση και στο 5% με 6% εκτίμηση και τώρα μετά την αναγγελία Κασιδιάρη μετριέται (ο πρώην πρωθυπουργός) μόλις στο 3,2%. Ποιο είναι το «πρόβλημα» όμως: Ότι οι ψήφοι που μπορεί να πάρει ο Κασιδιάρης επειδή προέρχονται από κόσμο που δεν θα πήγαινε καν στις κάλπες ανεβάζουν το εκλογικό μέτρο με αποτέλεσμα αυτό να μη συμφέρει το πρώτο κόμμα. Από την άλλη βέβαια φαντάζεστε τον Σαμαρά να σκέφτεται ότι αν κάνει κόμμα ο ίδιος θα κινδυνεύσει να μπει στη Βουλή ενώ ο τύπος που έβαλε στη φυλακή ο ίδιος πριν χρόνια, ο Κασιδιάρης, μπορεί να πάρει και 8%; Ρώτησα την πηγή μου βεβαίως στο Μ.Μ για όλο αυτό και μου απάντησε ότι «η ανάλυση που γίνεται επί του θέματος είναι σωστή αλλά βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να δούμε τι θα συμβεί και με τις δυο αυτές περιπτώσεις». Πάντως ότι ο Κασιδιάρης σαρώνει την υπερδεξιά πτέρυγα είναι αλήθεια και αυτό το γνωρίζει ολόκληρο το πολιτικό σύστημα.Ο δύσκολος χειμώνας και τα μέτρα ενίσχυσης Μητσοτάκη-Πέρασε κάπως στα ψιλά, αλλά στη χθεσινή του παρουσία στη Βουλή ο Κ.Μ προειδοποίησε για έναν «δύσκολο χειμώνα» που έρχεται. Το βασικό πρόβλημα της κυβέρνησης, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, είναι ότι η πίεση είναι διπλή, τόσο από τον Κόλπο όσο και από τον πόλεμο της Ουκρανίας και δεν υπάρχουν πολλοί εθνικοί πόροι, ενώ παράλληλα δεν φαίνεται και καμία προθυμία για συνολική ευρωπαϊκή παρέμβαση, ώστε να πάρουν ανάσα τα κράτη-μέλη. Με άλλα λόγια, ο καθένας θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά μόνος του. Μια πρώτη συζήτηση έγινε χθες στον κύκλο Μητσοτάκη-Χατζηδάκη-Πιερρακάκη-Παπασταύρου και σύντομα επίκεινται αποφάσεις για τον Οκτώβριο, αφού παράλληλα ο έχων το ταμείο Πετραλιάς ξανακάνει τις πράξεις για να βγει ο χειμώνας. Πάντως η Ελλάδα δεν θα είναι από τις χώρες που θα επιβάλλουν νέα έκτακτη εισφορά στα διυλιστήρια. Και απ’ ό,τι φαίνεται το μέτρο δεν θα είναι υποχρεωτικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα πάντως, στη συνέντευξη που θα δώσει ο Μητσοτάκης θα προαναγγείλει μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών στην ενέργεια ενόψει του χειμώνα. «Κανείς δεν θα μείνει μόνος», θα πει.Κεντροαριστερή σαλάτα-Και ενώ η κυβέρνηση έχει διάφορα ζόρια, στην Κεντροαριστερά τα πράγματα θυμίζουν σαλάτα. Η εμφάνιση του αρχηγού Νίκου από τη Θεσσαλονίκη και το μήνυμα για αυτόνομη πορεία έσβησε απότομα από τον βουλευτή Πάνα που εκτίμησε ότι θα μπορούσε να γίνει μετεκλογική συνεργασία με την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα, για να εισπράξει το άδειασμα της Χαριλάου Τρικούπη. Και σαν μην τους έφτανε ο Πάνας, εμφανίστηκε χθες και η Βάσια Αναστασίου να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συνεργαστεί με τα απομεινάρια του ΣΥΡΙΖΑ στη βάση των προγραμματικών αξόνων, όχι με τα πρόσωπα. Έτσι προφανώς δουλειά δεν γίνεται, γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ μένει στα ίδια και στα ίδια, χωρίς να κεφαλαιοποιεί το εμφανές ταβάνιασμα της δυναμικής του αρχηγού Αλέξη. Μιας και λέω για τον Αλέξη, ακούω ότι ο δήμαρχος Χάρης Δούκας κάθισε και τσίμπησε κάτι στα γρήγορα με τον Αλέξη Χαρίτση που ετοιμάζεται για το κόμμα του Τσίπρα, αμέσως μετά την πολιτική κηδεία του Σπύρου Χαλβαντζή. Τώρα, θα μου πείτε ότι ένα τραπέζι από μόνο του δεν λέει τίποτα, αλλά άμα βρίσκεσαι διαρκώς με έναν άνθρωπο προφανώς έχεις και κάτι να πεις μ' αυτόν και επί του πολιτικού.Και ΠΑΣΟΚ… rebranding-Μιας και είμαστε στην αντιπολίτευση, λένε ότι ο Νίκος μας στο ΠΑΣΟΚ, για να μη λέει ότι δεν του δίνουμε και σημασία, αναθάρρησε από τις δυο δημοσκοπήσεις της Pulse και της Opinion Poll που του δίνουν μια ελαφρά άνοδο και περιμένει τώρα τη Marc και τη Metron Analysis να δει αν έχει κάποιο trend. Άλλαξε μου λένε και εταιρεία ή σύμβουλο επικοινωνίας (είχε τον Σεφερτζή και μετά τον Κουσούλη) αλλά και λογογράφο. Εάν μεταξύ πολλών άλλων αλλάξει και πολιτικό μοτίβο θα έλεγα μπορεί να έχει δικαίωμα στην ελπίδα ότι θα πάρει κάτι, αλλά αυτός ξέρει καλύτερα.Προεκλογικές κόντρες-Και στη ΝΔ βεβαίως τα προεκλογικά νεύρα είναι τεντωμένα. Μετά την υπουργό Κεραμέως -που πρώτη έσπευσε να διαφωνήσει με την ιδέα του Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας- χθες ήρθε και ο Δημήτρης Καιρίδης. Τι κοινό έχουν όλοι αυτοί; Την προεκλογική αρένα του βορείου τομέα της Β' Αθηνών, όπου γίνεται η σφαγή του Δράμαλη. Και η εμφάνιση Φλωρίδη στη Θεσσαλονίκη όμως έχει ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά όλων των παικτών, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι στη μάχη του σταυρού θα γίνει μάχη. Λέγεται πάντως ότι κάποιοι έχουν και εναλλακτικά πλάνα με το βλέμμα στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς οι εκλογές αυτές έρχονται το 2028, μετά τις εθνικές.Το παζάρι για τον ευρω-προϋπολογισμό-Στο Ευρωκοινοβούλιο βρέθηκε στις αρχές της εβδομάδας ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος είδε την πρόεδρο Ρομπέρτα Μέτσολα και επικεφαλής επιτροπών και ομάδων, καθώς συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας και ταυτόχρονα ασχολείται με το καυτό θέμα των ημερών: τις διαπραγματεύσεις για τον Προϋπολογισμό της Ε.Ε. της περιόδου 2028-2034. Η θέση της Ελλάδας είναι υπέρ ενός φιλόδοξου σχεδίου χωρίς οριζόντιες περικοπές. Τις ίδιες θέσεις συμμερίζονται 17 χώρες της Ένωσης που απαρτίζουν την ομάδα των φίλων της συνοχής. Απέναντί τους, βρίσκεται το μπλοκ των φειδωλών (Γερμανία, Αυστρία, Δανία κ.λπ.) που ζητούν λιγότερες κοινές δαπάνες. Είναι προφανές ότι στη Σύνοδο του Οκτωβρίου θα γίνει αρκετή συζήτηση για το θέμα, ενώ ο Χατζηβασιλείου χθες ενημέρωσε σχετικά και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.Τα στοιχεία για τη δημογραφική πίεση