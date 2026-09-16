Το μεγαλύτερο επιχειρηματικό φιάσκο στην ιστορία της Ευρώπης
Το μεγαλύτερο επιχειρηματικό φιάσκο στην ιστορία της Ευρώπης
Ξεκίνησε ως η μεγάλη ευρωπαϊκή απάντηση στην Κίνα, συγκέντρωσε δισεκατομμύρια, υπέγραψε τεράστια συμβόλαια με αυτοκινητοβιομηχανίες και κατέληξε σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρικές καταρρεύσεις της σύγχρονης ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Για αρκετά χρόνια η Northvolt δεν ήταν απλώς μία ακόμη startup. Ήταν το μεγάλο βιομηχανικό στοίχημα της Ευρώπης. Η εταιρεία ιδρύθηκε στη Σουηδία το 2016 από πρώην στελέχη της Tesla με έναν εξαιρετικά φιλόδοξο στόχο: να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή αλυσίδα παραγωγής μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και να μειώσει την εξάρτηση των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών από την Κίνα και την Ασία.
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