Το μεγαλύτερο επιχειρηματικό φιάσκο στην ιστορία της Ευρώπης

Για αρκετά χρόνια η Northvolt δεν ήταν απλώς μία ακόμη startup. Ήταν το μεγάλο βιομηχανικό στοίχημα της Ευρώπης. Η εταιρεία ιδρύθηκε στη Σουηδία το 2016 από πρώην στελέχη της Tesla με έναν εξαιρετικά φιλόδοξο στόχο: να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή αλυσίδα παραγωγής μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και να μειώσει την εξάρτηση των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών από την Κίνα και την Ασία.

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