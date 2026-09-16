Το μεγαλύτερο επιχειρηματικό φιάσκο στην ιστορία της Ευρώπης
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Το μεγαλύτερο επιχειρηματικό φιάσκο στην ιστορία της Ευρώπης

Ξεκίνησε ως η μεγάλη ευρωπαϊκή απάντηση στην Κίνα, συγκέντρωσε δισεκατομμύρια, υπέγραψε τεράστια συμβόλαια με αυτοκινητοβιομηχανίες και κατέληξε σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρικές καταρρεύσεις της σύγχρονης ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Το μεγαλύτερο επιχειρηματικό φιάσκο στην ιστορία της Ευρώπης

Για αρκετά χρόνια η Northvolt δεν ήταν απλώς μία ακόμη startup. Ήταν το μεγάλο βιομηχανικό στοίχημα της Ευρώπης. Η εταιρεία ιδρύθηκε στη Σουηδία το 2016 από πρώην στελέχη της Tesla με έναν εξαιρετικά φιλόδοξο στόχο: να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή αλυσίδα παραγωγής μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και να μειώσει την εξάρτηση των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών από την Κίνα και την Ασία.

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