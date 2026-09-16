Τι είναι το σκούρο ρόφημα που κάνει θραύση στους αθλητές

Ο βαθυκόκκινος χυμός έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των αθλητών χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά σε πολυφαινόλες και ανθοκυανίνες που έχουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες