Τι είναι το σκούρο ρόφημα που κάνει θραύση στους αθλητές
Τι είναι το σκούρο ρόφημα που κάνει θραύση στους αθλητές
Ο βαθυκόκκινος χυμός έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των αθλητών χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά σε πολυφαινόλες και ανθοκυανίνες που έχουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες
Ποδοσφαιριστές της Premier League, ποδηλάτες στο Γύρο της Γαλλίας και αστέρια του μπέιζμπολ, όλοι τους έχουν «πιαστεί» από τον τηλεοπτικό και φωτογραφικό φακό να πίνουν ένα σκούρο ρόφημα. Κανείς δε θα έδινε σημασία αν η εικόνα δεν επαναλαμβανόταν τόσο συχνά. Να πρόκειται για υποτονικό, ισοτονικό ή υπερτονικό ποτό; Να είναι ρόφημα πρωτεΐνης; Τελικά, πρόκειται για χυμό βύσσινο και συγκεκριμένα Prunus cerasus, μια ποικιλία γνωστή ως Montmorency.
Η βασίλισσα των βύσσινων
Η ποικιλία καλλιεργείται από τον 18ο αιώνα στη Γαλλία. Ήταν πολύ δημοφιλής και μέχρι τον 19ο αιώνα στέλνονταν από τα περίχωρα χιλιάδες καλάθια με βύσσινα καθημερινά στο Παρίσι, όπως αναφέρει το Taste Atlas. Σήμερα, η ποικιλία εξακολουθεί να καλλιεργείται σε μικρούς οπωρώνες στις περιοχές Soisy-sous-Montmorency και Saint-Prix, αν και η παραγωγή έχει μειωθεί σημαντικά. Πρέπει να συλλέγονται με το κοτσάνι προσαρτημένο, διαφορετικά δεν διατηρούνται. Σε ΗΠΑ και Καναδά είναι η πιο δημοφιλής ποικιλία και καλλιεργείται σε Μίσιγκαν και Οντάριο τόσο για κατανάλωση, όσο για χρήση στη ζαχαροπλαστική, για παρασκευή μπράντι και συμπυκνωμένους χυμούς.
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Η βασίλισσα των βύσσινων
Η ποικιλία καλλιεργείται από τον 18ο αιώνα στη Γαλλία. Ήταν πολύ δημοφιλής και μέχρι τον 19ο αιώνα στέλνονταν από τα περίχωρα χιλιάδες καλάθια με βύσσινα καθημερινά στο Παρίσι, όπως αναφέρει το Taste Atlas. Σήμερα, η ποικιλία εξακολουθεί να καλλιεργείται σε μικρούς οπωρώνες στις περιοχές Soisy-sous-Montmorency και Saint-Prix, αν και η παραγωγή έχει μειωθεί σημαντικά. Πρέπει να συλλέγονται με το κοτσάνι προσαρτημένο, διαφορετικά δεν διατηρούνται. Σε ΗΠΑ και Καναδά είναι η πιο δημοφιλής ποικιλία και καλλιεργείται σε Μίσιγκαν και Οντάριο τόσο για κατανάλωση, όσο για χρήση στη ζαχαροπλαστική, για παρασκευή μπράντι και συμπυκνωμένους χυμούς.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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