Στο ξενοδοχείο The Revery της Κρήτης ο Βραζιλιάνος δισεκατομμυριούχος Νέτο

Ο ισχυρός άνδρας της JHSF βρέθηκε στη Δυτική Κρήτη μαζί με τη σύζυγό του, ενώ στην περιοχή εθεάθη και το μήκους 92 μέτρων superyacht Tatoosh, ένα από τα γνωστότερα σκάφη της κατηγορίας του