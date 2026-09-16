Στο ξενοδοχείο The Revery της Κρήτης ο Βραζιλιάνος δισεκατομμυριούχος Νέτο
Στο ξενοδοχείο The Revery της Κρήτης ο Βραζιλιάνος δισεκατομμυριούχος Νέτο
Ο ισχυρός άνδρας της JHSF βρέθηκε στη Δυτική Κρήτη μαζί με τη σύζυγό του, ενώ στην περιοχή εθεάθη και το μήκους 92 μέτρων superyacht Tatoosh, ένα από τα γνωστότερα σκάφη της κατηγορίας του
Στη Δυτική Κρήτη βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες ο José Auriemo Neto, μία από τις ισχυρότερες προσωπικότητες της αγοράς πολυτελών ακινήτων και του high-end retail στη Λατινική Αμερική. Ο Βραζιλιάνος επιχειρηματίας ταξίδεψε στην περιοχή μαζί με τη σύζυγό του και το βράδυ της Παρασκευής επέλεξε για δείπνο το Fílema, το εστιατόριο του The Revery, του νέου ξενοδοχείου που άνοιξε αυτό το καλοκαίρι στη νοτιοδυτική Κρήτη, κοντά στο Ελαφονήσι.
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