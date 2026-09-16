Τιμόθεος Χαϊκάλης: Η νέα αρχή της Zakcret μετά τη φωτιά

Τα νέα γραφεία 2.000 τ.μ., η επέκταση σε Ελλάδα και Κύπρο και η «ιδιαίτερα θετική» πορεία του 2026 - Στα 52,75 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις και σχεδόν τριπλάσια τα καθαρά κέρδη το 2025