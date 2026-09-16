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Τιμόθεος Χαϊκάλης: Η νέα αρχή της Zakcret μετά τη φωτιά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμόθεος Χαϊκάλης: Η νέα αρχή της Zakcret μετά τη φωτιά

Τα νέα γραφεία 2.000 τ.μ., η επέκταση σε Ελλάδα και Κύπρο και η «ιδιαίτερα θετική» πορεία του 2026 - Στα 52,75 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις και σχεδόν τριπλάσια τα καθαρά κέρδη το 2025

Τιμόθεος Χαϊκάλης: Η νέα αρχή της Zakcret μετά τη φωτιά
Έξι μήνες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς τα κεντρικά της γραφεία και προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε μέρος των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, η Zakcret της οικογένειας Χαϊκάλη εγκαταστάθηκε στο νέο της «σπίτι» στα Σπάτα και ανεβάζει ρυθμούς σε Ελλάδα και Κύπρο.

Οι νέοι χώροι συνολικής επιφάνειας 2.000 τ.μ. έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η διοίκηση χαρακτηρίζει «ιδιαίτερα θετική» την πορεία του 2026 και αναμένει αύξηση του κύκλου εργασιών, βελτίωση του μικτού περιθωρίου και σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας.

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