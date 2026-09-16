ΔΕΗ: Μοντέλο Κωτσόβολος στη Ρουμανία με το βλέμμα στη Flanco

Οι συζητήσεις για την απόκτηση της ρουμανικής αλυσίδας με πάνω από 150 καταστήματα και οι επόμενες κινήσεις σε Ιταλία και Κοζάνη, στο σχέδιο της επιχείρησης για ισχυρότερη παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη