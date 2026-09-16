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ΔΕΗ: Μοντέλο Κωτσόβολος στη Ρουμανία με το βλέμμα στη Flanco
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Μοντέλο Κωτσόβολος στη Ρουμανία με το βλέμμα στη Flanco

Οι συζητήσεις για την απόκτηση της ρουμανικής αλυσίδας με πάνω από 150 καταστήματα και οι επόμενες κινήσεις σε Ιταλία και Κοζάνη, στο σχέδιο της επιχείρησης για ισχυρότερη παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

ΔΕΗ: Μοντέλο Κωτσόβολος στη Ρουμανία με το βλέμμα στη Flanco
Μοντέλο ανάπτυξης στη λιανική, στα πρότυπα της Κωτσόβολος που απέκτησε πριν από τρία χρόνια στην Ελλάδα, επεξεργάζεται η ΔΕΗ για τη Ρουμανία, επιδιώκοντας να διευρύνει τη δραστηριότητά της στη γειτονική χώρα πέρα από την παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της ΔΕΗ, βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτηση της Flanco Smart Discounter, μίας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στη Ρουμανία με παρουσία πάνω από τριάντα χρόνια στη χώρα. Οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια σχετική συμφωνία ούτε να μπορεί να προδικαστεί η κατάληξη των διαπραγματεύσεων.


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