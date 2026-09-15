4 πολυτελή ξενοδοχεία που ξεπερνούν τον ίδιο τον προορισμό
4 πολυτελή ξενοδοχεία που ξεπερνούν τον ίδιο τον προορισμό
Η έννοια του ταξιδιού δεν ορίζεται πλέον μόνο από τον προορισμό που αναγράφεται στο αεροπορικό εισιτήριο, αλλά από το ίδιο το resort που επιλέγουμε να μας φιλοξενήσει
Στον παγκόσμιο χάρτη του high-end lifestyle, υπάρχουν ορισμένα ξενοδοχεία που δεν λειτουργούν απλώς ως ορμητήρια εξερεύνησης, αλλά ως αυτόνομοι μικρόκοσμοι design, ιστορίας και απόλυτης χαλάρωσης. Είναι εκείνες οι διευθύνσεις που διαμορφώνουν τάσεις, αιχμαλωτίζουν τις αισθήσεις και μας κάνουν να ταξιδεύουμε χιλιάδες χιλιόμετρα με μοναδικό σκοπό να περάσουμε το κατώφλι τους. Απόκοσμες έρημοι, φουτουριστικά αρχιτεκτονικά θαύματα, ζεν καταφύγια πάνω από τα σύννεφα και ιστορικά παλάτια επαναπροσδιορίζουν την πολυτέλεια και γίνονται, από μόνα τους, ο απόλυτος ταξιδιωτικός προορισμός.
Zannier Sonop, Ναμίμπια. Πολυτελής διαμονή με φιλοσοφία slowliving
Στο νοτιοδυτικό κομμάτι της ερήμου Ναμίμπια, το Zannier Sonop μοιάζει με σκηνικό βγαλμένο από ταινία. Οι δέκα πολυτελείς σκηνές του, χτισμένες πάνω σε γρανιτένιους βράχους, προσφέρουν μια απαράμιλλη εμπειρία απόλυτης απομόνωσης και ιδιωτικότητας. Κάθε σκηνή είναι διακοσμημένη με αντίκες, vintage τηλεσκόπια, χειροποίητα χαλιά και παλιά ξύλινα μπαούλα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα εκλεπτυσμένου σαφάρι από το παρελθόν. Η μοναδικότητά του έγκειται στην ολιστική και βιωματική σύνδεση με το άγριο φυσικό τοπίο. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν την infinity πισίνα που μοιάζει να αιωρείται πάνω από το απέραντο κενό, να δειπνήσουν με πιάτα υψηλής γαστρονομίας υπό το φως των κεριών, ή να παρακολουθήσουν μια ταινία στο open-air σινεμά κάτω από έναν από τους πιο καθαρούς και εντυπωσιακούς έναστρους ουρανούς του πλανήτη.
Το Sonop μετατρέπει κυριολεκτικά το lifestyle σε μια φιλοσοφία slow living, όπου η απόκοσμη σιωπή και η ακατέργαστη ομορφιά της ερήμου αναδεικνύονται στην απόλυτη σύγχρονη πολυτέλεια. Όταν ο ήλιος δύει, το resort μεταμορφώνεται. Η γαστρονομική εμπειρία περιλαμβάνει ένα επίσημο δείπνο πέντε πιάτων σε ένα κοινόχρηστο, μακρύ τραπέζι κάτω από τη σκηνή, όπου οι καλεσμένοι μοιράζονται τις ιστορίες της ημέρας. Καθώς η περιοχή φημίζεται για τη μηδενική φωτορύπανση, ο έναστρος ουρανός της Ναμίμπια αποκαλύπτεται σε όλο του το μεγαλείο, μετατρέποντας το Sonop στον απόλυτο, μυθικό προορισμό για Stargazing στον πλανήτη.
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Zannier Sonop, Ναμίμπια. Πολυτελής διαμονή με φιλοσοφία slowliving
Στο νοτιοδυτικό κομμάτι της ερήμου Ναμίμπια, το Zannier Sonop μοιάζει με σκηνικό βγαλμένο από ταινία. Οι δέκα πολυτελείς σκηνές του, χτισμένες πάνω σε γρανιτένιους βράχους, προσφέρουν μια απαράμιλλη εμπειρία απόλυτης απομόνωσης και ιδιωτικότητας. Κάθε σκηνή είναι διακοσμημένη με αντίκες, vintage τηλεσκόπια, χειροποίητα χαλιά και παλιά ξύλινα μπαούλα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα εκλεπτυσμένου σαφάρι από το παρελθόν. Η μοναδικότητά του έγκειται στην ολιστική και βιωματική σύνδεση με το άγριο φυσικό τοπίο. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν την infinity πισίνα που μοιάζει να αιωρείται πάνω από το απέραντο κενό, να δειπνήσουν με πιάτα υψηλής γαστρονομίας υπό το φως των κεριών, ή να παρακολουθήσουν μια ταινία στο open-air σινεμά κάτω από έναν από τους πιο καθαρούς και εντυπωσιακούς έναστρους ουρανούς του πλανήτη.
Το Sonop μετατρέπει κυριολεκτικά το lifestyle σε μια φιλοσοφία slow living, όπου η απόκοσμη σιωπή και η ακατέργαστη ομορφιά της ερήμου αναδεικνύονται στην απόλυτη σύγχρονη πολυτέλεια. Όταν ο ήλιος δύει, το resort μεταμορφώνεται. Η γαστρονομική εμπειρία περιλαμβάνει ένα επίσημο δείπνο πέντε πιάτων σε ένα κοινόχρηστο, μακρύ τραπέζι κάτω από τη σκηνή, όπου οι καλεσμένοι μοιράζονται τις ιστορίες της ημέρας. Καθώς η περιοχή φημίζεται για τη μηδενική φωτορύπανση, ο έναστρος ουρανός της Ναμίμπια αποκαλύπτεται σε όλο του το μεγαλείο, μετατρέποντας το Sonop στον απόλυτο, μυθικό προορισμό για Stargazing στον πλανήτη.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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