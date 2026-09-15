Τα μικρά ονόματα που αλλάζουν την ωρολογοποιία
Τα μικρά ονόματα που αλλάζουν την ωρολογοποιία
Μικρά ανεξάρτητα brands αμφισβητούν στην αγορά την παραδοσιακή ωρολογοποιία και τις μάρκες που φέρουν την κληρονομιά αιώνων ιστορίας
Μέχρι πρόσφατα το στάτους της ωρολογοποιίας φάνταζε ανεπανάληπτα σταθερό. Το πάνθεον των Rolex, Omega, Cartier δεν αμφισβητείται. Τα τελευταία χρόνια κάτι όμως αλλάζει στον αυστηρό κόσμο της. Για περισσότερο από έναν αιώνα η αξία ενός ρολογιού είχε τρία αδιαπραγμάτευτα δεδομένα. Όνομα, βαριά ιστορία, ελβετική καταγωγή. Τα microbrands δεν καταργούν τίποτα από αυτά. Προσθέτουν, όμως, ένα τέταρτο δεδομένο. Την πρόσβαση σε ενδιαφέροντα μηχανικά ρολόγια, με αληθινή σχεδιαστική ταυτότητα και σοβαρή κατασκευή, χωρίς, όμως, να χρειάζεται κανείς να πληρώσει το βάρος ενός ιστορικού ονόματος.
Ένα μηχανικό ρολόι στα 545 ευρώ. Ένας χρονογράφος κάτω από 2.000 ευρώ. Ούτε Rolex, ούτε Omega, ούτε Cartier. Baltic, Lorier, Farer, Furlan Marri, Studio Underd0g. Είναι ονόματα που πριν από μία δεκαετία δεν θα αναγνώριζε κανείς. Πρόκειται για μικρές εταιρείες που συχνά ξεκίνησαν από μια ιστοσελίδα ή μια κοινότητα συλλεκτών, πουλώντας απευθείας στον πελάτη πριν αποκτήσουν φυσική παρουσία σε καταστήματα. Ένας συμβολισμός που αξίζει να υπολογίσουμε, ίσως και να σεβαστούμε. Βrands που πλέον έχουν αποκτήσει λίστες αναμονής και καταλήγουν στους καρπούς συλλεκτών που διαθέτουν ήδη πολύ ακριβότερα κομμάτια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ένα μηχανικό ρολόι στα 545 ευρώ. Ένας χρονογράφος κάτω από 2.000 ευρώ. Ούτε Rolex, ούτε Omega, ούτε Cartier. Baltic, Lorier, Farer, Furlan Marri, Studio Underd0g. Είναι ονόματα που πριν από μία δεκαετία δεν θα αναγνώριζε κανείς. Πρόκειται για μικρές εταιρείες που συχνά ξεκίνησαν από μια ιστοσελίδα ή μια κοινότητα συλλεκτών, πουλώντας απευθείας στον πελάτη πριν αποκτήσουν φυσική παρουσία σε καταστήματα. Ένας συμβολισμός που αξίζει να υπολογίσουμε, ίσως και να σεβαστούμε. Βrands που πλέον έχουν αποκτήσει λίστες αναμονής και καταλήγουν στους καρπούς συλλεκτών που διαθέτουν ήδη πολύ ακριβότερα κομμάτια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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