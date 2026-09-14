Airbnb: Νέοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε χιλιάδες ιδιοκτήτες – Τι ψάχνει σε αγγελίες και εισοδήματα
Airbnb: Νέοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε χιλιάδες ιδιοκτήτες – Τι ψάχνει σε αγγελίες και εισοδήματα
Η ΑΑΔΕ ανοίγει διπλό μέτωπο ελέγχων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, διασταυρώνοντας στοιχεία από Airbnb, Booking και Vrbo για ΑΜΑ, αδήλωτα εισοδήματα και κρατήσεις εκτός πλατφόρμας, με βαριά πρόστιμα για τους παραβάτες
Σε δύο παράλληλα μέτωπα ανοίγει ο ελεγκτικός κλοιός της ΑΑΔΕ γύρω από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, με χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb να περνούν το επόμενο διάστημα από νέες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.
Το επιχειρησιακό σχέδιο της φορολογικής διοίκησης για το 2026 προβλέπει αφενός ελέγχους για τη νομιμότητα των καταχωρίσεων και τη σωστή χρήση του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) για το φορολογικό έτος 2025 και αφετέρου νέο κύκλο διασταυρώσεων για αδήλωτα εισοδήματα των ετών 2022 και 2023.
Βασικό εργαλείο των ελέγχων αποτελούν τα στοιχεία που διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ οι μεγάλες πλατφόρμες Airbnb, Booking και Vrbo, τα οποία αντιπαραβάλλονται με το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής και τις φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών.
Παράλληλα, στο μικροσκόπιο μπαίνει και η πρακτική των κρατήσεων «στο χέρι», δηλαδή συμφωνιών που ξεκινούν μέσα από μία πλατφόρμα αλλά τελικά ολοκληρώνονται απευθείας μεταξύ ιδιοκτήτη και πελάτη, εκτός του ψηφιακού συστήματος.
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Το επιχειρησιακό σχέδιο της φορολογικής διοίκησης για το 2026 προβλέπει αφενός ελέγχους για τη νομιμότητα των καταχωρίσεων και τη σωστή χρήση του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) για το φορολογικό έτος 2025 και αφετέρου νέο κύκλο διασταυρώσεων για αδήλωτα εισοδήματα των ετών 2022 και 2023.
Βασικό εργαλείο των ελέγχων αποτελούν τα στοιχεία που διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ οι μεγάλες πλατφόρμες Airbnb, Booking και Vrbo, τα οποία αντιπαραβάλλονται με το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής και τις φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών.
Παράλληλα, στο μικροσκόπιο μπαίνει και η πρακτική των κρατήσεων «στο χέρι», δηλαδή συμφωνιών που ξεκινούν μέσα από μία πλατφόρμα αλλά τελικά ολοκληρώνονται απευθείας μεταξύ ιδιοκτήτη και πελάτη, εκτός του ψηφιακού συστήματος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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