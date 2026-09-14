Airbnb: Νέοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε χιλιάδες ιδιοκτήτες – Τι ψάχνει σε αγγελίες και εισοδήματα

Η ΑΑΔΕ ανοίγει διπλό μέτωπο ελέγχων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, διασταυρώνοντας στοιχεία από Airbnb, Booking και Vrbo για ΑΜΑ, αδήλωτα εισοδήματα και κρατήσεις εκτός πλατφόρμας, με βαριά πρόστιμα για τους παραβάτες