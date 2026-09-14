Mπουζνά στους FT: Η Euronext είναι ανοιχτή σε «big bang» συμφωνία με τη Deutsche Börse για μια πανευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά
Mπουζνά στους FT: Η Euronext είναι ανοιχτή σε «big bang» συμφωνία με τη Deutsche Börse για μια πανευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά
Ο CEO της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συγχώνευσης ή στενότερης συνεργασίας με τη Deutsche Börse, με στόχο μεγαλύτερη ρευστότητα και ισχυρότερες ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές
Η Euronext είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο συγχώνευσης με τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της, τη Deutsche Börse, ή ακόμη και σε μια συμφωνία που θα συνένωνε τις χρηματιστηριακές δραστηριότητες των δύο ομίλων, σε ένα σενάριο που συζητείται εδώ και χρόνια και θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή αγορά «πλανητικής κλίμακας», όπως δήλωσε στους Financial Times ο διευθύνων σύμβουλός της.
Η ένωση του μεγαλύτερου διαχειριστή χρηματιστηρίων της Ευρώπης με τον γερμανικό ανταγωνιστή του θα μπορούσε να ενισχύσει τη ρευστότητα και να καταστήσει τις ευρωπαϊκές αγορές πιο ανταγωνιστικές, σε μια περίοδο κατά την οποία αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδιώκουν να μεταρρυθμίσουν τις κεφαλαιαγορές της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω της κεντρικοποίησης της εποπτείας βασικών χρηματοπιστωτικών οντοτήτων.
Ο Στεφάν Μπουζνά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας πλήρους συγχώνευσης των δύο εταιρειών, προειδοποίησε ωστόσο ότι μια τέτοια κίνηση θα έπρεπε να ξεπεράσει σημαντικά ρυθμιστικά εμπόδια.
«Μια συμφωνία που θα είχε νόημα θα ήταν η συγχώνευση των χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων», δήλωσε σε συνέντευξή του, διευκρινίζοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ των δύο ομίλων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Euronext open to ‘big bang’ deal with rival Deutsche Börse https://t.co/fUQ2WeBdIN— Finance News (@ftfinancenews) September 14, 2026
Η ένωση του μεγαλύτερου διαχειριστή χρηματιστηρίων της Ευρώπης με τον γερμανικό ανταγωνιστή του θα μπορούσε να ενισχύσει τη ρευστότητα και να καταστήσει τις ευρωπαϊκές αγορές πιο ανταγωνιστικές, σε μια περίοδο κατά την οποία αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδιώκουν να μεταρρυθμίσουν τις κεφαλαιαγορές της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω της κεντρικοποίησης της εποπτείας βασικών χρηματοπιστωτικών οντοτήτων.
Ο Στεφάν Μπουζνά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας πλήρους συγχώνευσης των δύο εταιρειών, προειδοποίησε ωστόσο ότι μια τέτοια κίνηση θα έπρεπε να ξεπεράσει σημαντικά ρυθμιστικά εμπόδια.
«Μια συμφωνία που θα είχε νόημα θα ήταν η συγχώνευση των χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων», δήλωσε σε συνέντευξή του, διευκρινίζοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ των δύο ομίλων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα