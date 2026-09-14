Ενεργειακός συναγερμός για τον χειμώνα: Τα τρία σενάρια που μπορούν να στείλουν το πετρέλαιο στα 120 δολάρια
Ενεργειακός συναγερμός για τον χειμώνα: Τα τρία σενάρια που μπορούν να στείλουν το πετρέλαιο στα 120 δολάρια
Η παγκόσμια ανησυχία για το πετρέλαιο εντείνεται, καθώς νέες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή μπορούν να εκτοξεύσουν το Brent στα 120 δολάρια
Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου εισέρχεται σε μία περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, καθώς η κλιμάκωση των επιθέσεων στη ναυτιλία και η παρατεταμένη ένταση στη Μέση Ανατολή επαναφέρουν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο ενός νέου ισχυρού ενεργειακού σοκ. Ηδη η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι, εάν οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές διευρυνθούν και ενταθούν, το Brent μπορεί να φτάσει ακόμη και στα 120 δολάρια το βαρέλι.
Η εκτίμηση αυτή δεν αποτελεί βασικό σενάριο, αλλά αποτυπώνει τον κίνδυνο που ενσωματώνουν πλέον οι αγορές. Το πετρέλαιο κινείται ήδη πάνω από τα 107 δολάρια, έχοντας ενισχυθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, καθώς η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν παραμένει χωρίς ορατή λύση και τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται στο επίκεντρο.
Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το Ιράν. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο πέρασμα για την παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα και οποιαδήποτε σοβαρή διαταραχή στη λειτουργία τους μπορεί να μετατραπεί γρήγορα σε παγκόσμιο πρόβλημα προσφοράς.
Αυτό είναι που φοβούνται περισσότερο οι επενδυτές: όχι απλώς ένα ακόμη γεωπολιτικό επεισόδιο, αλλά μία κατάσταση κατά την οποία τα φορτία δυσκολεύονται να φτάσουν στους προορισμούς τους, τα ασφάλιστρα μεταφοράς αυξάνονται και οι αγοραστές αναζητούν επειγόντως εναλλακτικές ποσότητες.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τα 120 δολάρια δεν αποτελούν πλέον θεωρητικό επίπεδο. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι ένα σημαντικό σοκ στην προσφορά θα μπορούσε να οδηγήσει το Brent σε αυτά τα επίπεδα.
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Η εκτίμηση αυτή δεν αποτελεί βασικό σενάριο, αλλά αποτυπώνει τον κίνδυνο που ενσωματώνουν πλέον οι αγορές. Το πετρέλαιο κινείται ήδη πάνω από τα 107 δολάρια, έχοντας ενισχυθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, καθώς η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν παραμένει χωρίς ορατή λύση και τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται στο επίκεντρο.
Το σενάριο των 120 δολαρίωνΤο πιο ανησυχητικό σενάριο για την αγορά είναι αυτό της περαιτέρω κλιμάκωσης. Νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και εμπορικά πλοία, μεγαλύτερες δυσκολίες στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ ή μια γενικευμένη διατάραξη των θαλάσσιων μεταφορών θα μπορούσαν να περιορίσουν απότομα τις διαθέσιμες ποσότητες πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.
Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το Ιράν. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο πέρασμα για την παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα και οποιαδήποτε σοβαρή διαταραχή στη λειτουργία τους μπορεί να μετατραπεί γρήγορα σε παγκόσμιο πρόβλημα προσφοράς.
Αυτό είναι που φοβούνται περισσότερο οι επενδυτές: όχι απλώς ένα ακόμη γεωπολιτικό επεισόδιο, αλλά μία κατάσταση κατά την οποία τα φορτία δυσκολεύονται να φτάσουν στους προορισμούς τους, τα ασφάλιστρα μεταφοράς αυξάνονται και οι αγοραστές αναζητούν επειγόντως εναλλακτικές ποσότητες.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τα 120 δολάρια δεν αποτελούν πλέον θεωρητικό επίπεδο. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι ένα σημαντικό σοκ στην προσφορά θα μπορούσε να οδηγήσει το Brent σε αυτά τα επίπεδα.
Το σενάριο αποκλιμάκωσηςΥπάρχει, όμως, και η αντίστροφη διαδρομή. Εάν οι εξαγωγές από την περιοχή αποκατασταθούν και οι θαλάσσιες μεταφορές επιστρέψουν σταδιακά σε φυσιολογικούς ρυθμούς, η εικόνα μπορεί να αλλάξει θεαματικά.
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