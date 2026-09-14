Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 18 Σεπτεμβρίου, oι δικαιούχοι
Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 18 Σεπτεμβρίου, oι δικαιούχοι
Τι πληρώνεται και πότε
Το χρηματικό ποσό των 65.037.607,92 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμού 64.261 δικαιούχων, από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
Στις 14 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 137.607,92 ευρώ σε 111 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
Από 14 έως και 18 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
5.000.000 ευρώ σε 7.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
1.400.000 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
Στις 14 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 137.607,92 ευρώ σε 111 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
Από 14 έως και 18 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
5.000.000 ευρώ σε 7.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
1.400.000 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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