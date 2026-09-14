Πετρέλαιο: Ξεπέρασε και τα $108 το Brent, ανησυχία για το κλείσιμο του κρίσιμου αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας

Ο αγωγός East-West αποτελεί κρίσιμη υποδομή για τη μεταφορά πετρελαίου στην περιοχή, με δυναμικότητα περίπου 7 εκατ. βαρελιών ημερησίως

108 δολάρια το βαρέλι, σε υψηλό τεσσάρων μηνών, μετά το ράλι άνω του 9% την προηγούμενη εβδομάδα.



Στο επίκεντρο των αγορών βρίσκεται











Ο αγωγός East-West αποτελεί κρίσιμη υποδομή για τη μεταφορά πετρελαίου στην περιοχή, καθώς επιτρέπει τη διοχέτευση αργού προς τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.



Ο αγωγός έχει δυναμικότητα περίπου 7 εκατ. βαρελιών ημερησίως, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία του για τη διατήρηση των ενεργειακών ροών σε περίπτωση παρατεταμένων προβλημάτων στη ναυσιπλοΐα μέσω του Ορμούζ.



Κλείσιμο Στο επίκεντρο ο διάδρομος μέσω του Ορμούζ Την ίδια ώρα, αναβλήθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και αρκετών χωρών του Κόλπου σχετικά με τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοΐας μέσω των



Την αναβολή ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ Μπουσαΐντι, χωρίς να προσδιορίσει νέα ημερομηνία για τις συνομιλίες.



Οι εξελίξεις ενισχύουν τις ενδείξεις ότι παραμένουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης της ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη.



Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, η Σαουδική Αραβία εμφανίζεται να έχει επιφυλάξεις απέναντι στην προτεινόμενη συμφωνία, ενώ το Μπαχρέιν έχει δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχει.



Νέα άνοδο καταγράφει η τιμή του πετρελαίου , με το Brent να ξεπερνά ακόμα και τα, σε υψηλό τεσσάρων μηνών, μετά το ράλι άνω του 9% την προηγούμενη εβδομάδα.Στο επίκεντρο των αγορών βρίσκεται η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να αναστείλει τη λειτουργία του σημαντικού αγωγού East-West, μετά από επιθέσεις με drones, αυξάνοντας τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές στην περιοχή.Η τιμή του Brent κινείται από το πρωί της Δευτέρας σταθερά πάνω προς τα 107 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εντείνουν τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.Η Σαουδική Αραβία ανέστειλε προληπτικά τη λειτουργία του αγωγού East-Wes t, μετά τις επιθέσεις με drones την Πέμπτη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής ένδειξη για το πότε θα επαναληφθεί η λειτουργία του αγωγού, γεγονός που ενισχύει την αβεβαιότητα στις αγορές.Ο αγωγός East-West αποτελεί κρίσιμη υποδομή για τη μεταφορά πετρελαίου στην περιοχή, καθώς επιτρέπει τη διοχέτευση αργού προς τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.Ο αγωγός έχει δυναμικότητα περίπου, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία του για τη διατήρηση των ενεργειακών ροών σε περίπτωση παρατεταμένων προβλημάτων στη ναυσιπλοΐα μέσω του Ορμούζ.Την ίδια ώρα, αναβλήθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και αρκετών χωρών του Κόλπου σχετικά με τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ Την αναβολή ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν,, χωρίς να προσδιορίσει νέα ημερομηνία για τις συνομιλίες.Οι εξελίξεις ενισχύουν τις ενδείξεις ότι παραμένουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης της ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη.Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, η Σαουδική Αραβία εμφανίζεται να έχει επιφυλάξεις απέναντι στην προτεινόμενη συμφωνία, ενώ το Μπαχρέιν έχει δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχει.

Κρίσιμη η εναλλακτική οδός Η αναστολή λειτουργίας του αγωγού East-West υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι εναλλακτικές υποδομές μεταφοράς πετρελαίου στην περιοχή, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ και το Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο σχετικά με τον έλεγχο και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας μέσω του Ορμούζ.



Η νέα άνοδος του Brent έρχεται μετά από εβδομαδιαία κέρδη άνω του 9%, με την αγορά να τιμολογεί αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο και το ενδεχόμενο περαιτέρω περιορισμών στις ενεργειακές ροές.



Η εξέλιξη της σύγκρουσης και η δυνατότητα διατήρησης ανοιχτών εναλλακτικών οδών μεταφοράς θα αποτελέσουν κρίσιμους παράγοντες για την πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα.