Η αγορά ζητά ελέγχους στην ψηφιακή αγορά με στόχο το ηλεκτρονικό παραεμπόριο
Η αγορά ζητά ελέγχους στην ψηφιακή αγορά με στόχο το ηλεκτρονικό παραεμπόριο
Οι εμπορικοί φορείς ζητούν από το οικονομικό επιτελείο συστηματικότερες και αυστηρότερες διασταυρώσεις σε e-shops, marketplaces και social media
Προτεραιότητα στους ελέγχους για το ηλεκτρονικό παραεμπόριο σχεδιάζει να δώσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς καταγράφεται ως ένα από τα βασικά αιτήματα του εμπορικού κόσμου. Στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιεί ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος, με επιμελητήρια, εμπορικούς συλλόγους και παραγωγικούς φορείς, η αγορά ζητά να ανοίξει ένα ευρύτερο μέτωπο ελέγχων στην ψηφιακή αγορά.
Το αίτημα δεν αφορά μόνο τα οργανωμένα ηλεκτρονικά καταστήματα. Εστιάζει κυρίως σε πωλήσεις μέσω marketplaces, κοινωνικών δικτύων και πλατφορμών μικρών αγγελιών, όπου μπορεί να εμφανίζονται επαγγελματικές δραστηριότητες χωρίς εμφανή επαγγελματική εγκατάσταση, χωρίς έκδοση αποδείξεων και σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς καν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Ο κύκλος επαφών του κ. Μαρκόπουλου έχει ήδη επεκταθεί σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το υπουργείο, στις συναντήσεις με τους φορείς της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας τέθηκαν ζητήματα φορολογίας, επενδύσεων, ρευστότητας και ανταγωνιστικότητας, ενώ οι προτάσεις που κατατίθενται αξιολογούνται και κοστολογούνται πριν από τις τελικές παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη.
Στο ίδιο πλαίσιο, η αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από αδήλωτες διαδικτυακές πωλήσεις αντιμετωπίζεται ως ένα ξεχωριστό πρόβλημα της αγοράς. Οχι άδικα μάλιστα, αφού το στεγασμένο εμπόριο και οι επιχειρήσεις που διατηρούν φυσικό κατάστημα δέχονται συχνότερα τις πιέσεις και αποτελούν συχνά τον εύκολο στόχο των ελέγχων και της κριτικής. Στη βάση αυτή, προβλέπονται αυστηρότεροι και πιο στοχευμένοι έλεγχοι σε όσους δραστηριοποιούνται εκτός του νόμιμου φορολογικού και εμπορικού πλαισίου.
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Το αίτημα δεν αφορά μόνο τα οργανωμένα ηλεκτρονικά καταστήματα. Εστιάζει κυρίως σε πωλήσεις μέσω marketplaces, κοινωνικών δικτύων και πλατφορμών μικρών αγγελιών, όπου μπορεί να εμφανίζονται επαγγελματικές δραστηριότητες χωρίς εμφανή επαγγελματική εγκατάσταση, χωρίς έκδοση αποδείξεων και σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς καν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Ο κύκλος επαφών του κ. Μαρκόπουλου έχει ήδη επεκταθεί σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το υπουργείο, στις συναντήσεις με τους φορείς της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας τέθηκαν ζητήματα φορολογίας, επενδύσεων, ρευστότητας και ανταγωνιστικότητας, ενώ οι προτάσεις που κατατίθενται αξιολογούνται και κοστολογούνται πριν από τις τελικές παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη.
Στο ίδιο πλαίσιο, η αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από αδήλωτες διαδικτυακές πωλήσεις αντιμετωπίζεται ως ένα ξεχωριστό πρόβλημα της αγοράς. Οχι άδικα μάλιστα, αφού το στεγασμένο εμπόριο και οι επιχειρήσεις που διατηρούν φυσικό κατάστημα δέχονται συχνότερα τις πιέσεις και αποτελούν συχνά τον εύκολο στόχο των ελέγχων και της κριτικής. Στη βάση αυτή, προβλέπονται αυστηρότεροι και πιο στοχευμένοι έλεγχοι σε όσους δραστηριοποιούνται εκτός του νόμιμου φορολογικού και εμπορικού πλαισίου.
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