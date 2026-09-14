Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Το Παρίσι επιταχύνει την έξοδο του πλοίου, η Λευκωσία κρατά αποστάσεις
Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Το Παρίσι επιταχύνει την έξοδο του πλοίου, η Λευκωσία κρατά αποστάσεις
Οι επιφυλάξεις για το κόστος και τα κρίσιμα ερωτήματα των ρυθμιστών για τον έλεγχο του έργου, η συνάντηση με τον ΑΔΜΗΕ και η ενημέρωση της Άγκυρας
Η Γαλλία περνά από τα λόγια στην πράξη για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, βγαίνοντας μπροστά με την είσοδο της Meridiam στο επενδυτικό σχήμα και με την προετοιμασία γαλλικού πλοίου για την επανεκκίνηση των ερευνών βυθού.
Οι πολιτικές επαφές Αθήνας, Παρισιού και Λευκωσίας πυκνώνουν, ενώ η έκδοση NAVTEX από την Ελλάδα αντιμετωπίζεται πλέον από την κυπριακή πλευρά ως εξέλιξη των επόμενων εβδομάδων.
Την ίδια ώρα, όμως, στη Λευκωσία η υπόθεση του Great Sea Interconnector εξακολουθεί να περνά από αυστηρό οικονομικό και ρυθμιστικό έλεγχο. Το ερώτημα δεν είναι μόνο εάν θα επιστρέψει το ερευνητικό πλοίο στη θάλασσα, που όλες πληροφορίες συγκλίνουν ότι αυτό δεν θα αργήσει να συμβεί αλλά ποιος θα πληρώσει το τελικό κόστος, ποιος θα ελέγχει το έργο και υπό ποιους όρους η Κύπρος θα δεσμευθεί σε μια επένδυση που εξακολουθεί να διχάζει την πολιτική και θεσμική αγορά στη Λευκωσία.
Η νέα δυναμική δεν έχει καταφέρει να παραμερίσει τους κυπριακούς αστερίσκους παρότι το Παρίσι δηλώνει έτοιμο να σηκώσει όλο το βάρος της μεγάλης επιχείρησης. Ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης εμφανίζεται πλήρως ευθυγραμμισμένος με την Αθήνα, περιγράφοντας τις τελευταίες εξελίξεις ως την πιο ουσιαστική προσέγγιση στην υλοποίηση του έργου από το 2012.
Αποδίδει καθοριστική σημασία στην είσοδο της Meridiam, τόσο για την οικονομική όσο και για τη γεωπολιτική πτυχή της διασύνδεσης, συνδέοντάς την με τις συνεννοήσεις που προηγήθηκαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Εμανουέλ Μακρόν.
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Οι πολιτικές επαφές Αθήνας, Παρισιού και Λευκωσίας πυκνώνουν, ενώ η έκδοση NAVTEX από την Ελλάδα αντιμετωπίζεται πλέον από την κυπριακή πλευρά ως εξέλιξη των επόμενων εβδομάδων.
Την ίδια ώρα, όμως, στη Λευκωσία η υπόθεση του Great Sea Interconnector εξακολουθεί να περνά από αυστηρό οικονομικό και ρυθμιστικό έλεγχο. Το ερώτημα δεν είναι μόνο εάν θα επιστρέψει το ερευνητικό πλοίο στη θάλασσα, που όλες πληροφορίες συγκλίνουν ότι αυτό δεν θα αργήσει να συμβεί αλλά ποιος θα πληρώσει το τελικό κόστος, ποιος θα ελέγχει το έργο και υπό ποιους όρους η Κύπρος θα δεσμευθεί σε μια επένδυση που εξακολουθεί να διχάζει την πολιτική και θεσμική αγορά στη Λευκωσία.
Η νέα δυναμική δεν έχει καταφέρει να παραμερίσει τους κυπριακούς αστερίσκους παρότι το Παρίσι δηλώνει έτοιμο να σηκώσει όλο το βάρος της μεγάλης επιχείρησης. Ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης εμφανίζεται πλήρως ευθυγραμμισμένος με την Αθήνα, περιγράφοντας τις τελευταίες εξελίξεις ως την πιο ουσιαστική προσέγγιση στην υλοποίηση του έργου από το 2012.
Αποδίδει καθοριστική σημασία στην είσοδο της Meridiam, τόσο για την οικονομική όσο και για τη γεωπολιτική πτυχή της διασύνδεσης, συνδέοντάς την με τις συνεννοήσεις που προηγήθηκαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Εμανουέλ Μακρόν.
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