Παναγιώτης Γαβριηλίδης: Γιατί η COSMOTE γίνεται Telekom
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Παναγιώτης Γαβριηλίδης: Γιατί η COSMOTE γίνεται Telekom

Συνέντευξη του Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ - Στα τέλη του 2026 στην Ελλάδα η υπηρεσία Magenta AI Assistant

Παναγιώτης Γαβριηλίδης: Γιατί η COSMOTE γίνεται Telekom
Τους λόγους που οδήγησαν στη μετάβαση από το brand της COSMOTE στην νέα εποχή της Telekom εξηγεί σε συνέντευξή του ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ. Μιλά για τη στρατηγική πίσω από απόφαση, τον νέο ανταγωνισμό από τους παγκόσμιους τεχνολογικούς ομίλους τον καταλυτικό ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης αλλά και για τις νέες δυνατότητες που ανοίγει για τους πελάτες η πλήρης υιοθέτηση του brand Telekom.

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