JPMorgan: Οι μετοχές του ΧΑ με τις μεγαλύτερες εισροές κεφαλαίων από την αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών δεικτών

Η ελληνική αγορά ξεχωρίζει ιδιαίτερα στην πλευρά των εισροών, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να συγκεντρώνουν συνολικά εκτιμώμενες αγορές άνω των 2,19 δισ. δολαρίων - Iσχυρό ενδιαφέρον και για τα μη τραπεζικά blue chips