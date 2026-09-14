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JPMorgan: Οι μετοχές του ΧΑ με τις μεγαλύτερες εισροές κεφαλαίων από την αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών δεικτών
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JP Morgan Μετοχές

JPMorgan: Οι μετοχές του ΧΑ με τις μεγαλύτερες εισροές κεφαλαίων από την αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών δεικτών

Η ελληνική αγορά ξεχωρίζει ιδιαίτερα στην πλευρά των εισροών, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να συγκεντρώνουν συνολικά εκτιμώμενες αγορές άνω των 2,19 δισ. δολαρίων - Iσχυρό ενδιαφέρον και για τα μη τραπεζικά blue chips

JPMorgan: Οι μετοχές του ΧΑ με τις μεγαλύτερες εισροές κεφαλαίων από την αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών δεικτών
Νίκος Μελαχροινός
Σημαντικές εισροές κεφαλαίων προς ελληνικές μετοχές αναμένεται να προκαλέσει η αναδιάρθρωση των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών δεικτών, η οποία ολοκληρώνεται στο κλείσιμο της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου.

Η JPMorgan υπολογίζει ότι το συνολικό ύψος των συναλλαγών που θα συνδεθούν με το rebalancing των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών δεικτών θα φτάσει περίπου τα 35,4 δισ. δολάρια σε διπλή κατεύθυνση, ή 17,7 δισ. δολάρια στη μία πλευρά της συναλλαγής. Η μεγαλύτερη δραστηριότητα εκτιμάται ότι θα προέλθει από τον Euro Stoxx 50, με περίπου 12 δισ. δολάρια, και τον FTSE Developed Europe, με περίπου 10,4 δισ. δολάρια.

Οι αλλαγές αφορούν τόσο τη σύνθεση των δεικτών όσο και τις μετοχές σε κυκλοφορία, το free float και τους συντελεστές στάθμισης, παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αγορές ή πωλήσεις από παθητικά χαρτοφυλάκια.

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Νίκος Μελαχροινός
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