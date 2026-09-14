Αύξηση 4% σημείωσε ο δείκτης μισθολογικού κόστους το β' τρίμηνο φέτος, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ
Αύξηση 4% σημείωσε ο δείκτης μισθολογικού κόστους το β' τρίμηνο φέτος, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ
Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους στο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του Πρωτογενή Τομέα και των Δραστηριοτήτων των Νοικοκυριών, αυξήθηκε κατά 4% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025
Αύξηση 4% σημείωσε, στο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του πρωτογενή τομέα και των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών, ο δείκτης μισθολογικού κόστους, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών), το β' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου του 2025, έναντι αύξησης 10,3% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β' τριμήνου του 2025 προς το β' τρίμηνο του 2024.
Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, ο εν λόγω δείκτης, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, παρουσιάζει αύξηση 3,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου του 2025, έναντι αύξησης 9,4% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β' τριμήνου του 2025 προς το β' τρίμηνο του 2024.
Ενώ, ο δείκτης, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, παρουσιάζει αύξηση 3,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου του 2025, έναντι αύξησης 10,1% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β' τριμήνου του 2025 προς το β' τρίμηνο του 2024.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, ο εν λόγω δείκτης, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, παρουσιάζει αύξηση 3,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου του 2025, έναντι αύξησης 9,4% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β' τριμήνου του 2025 προς το β' τρίμηνο του 2024.
Ενώ, ο δείκτης, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, παρουσιάζει αύξηση 3,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου του 2025, έναντι αύξησης 10,1% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β' τριμήνου του 2025 προς το β' τρίμηνο του 2024.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα