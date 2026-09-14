Χρηματιστήριο: Σε πτωτικό έδαφος με το βλέμμα στις ανεπτυγμένες αγορές
Χρηματιστήριο: Σε πτωτικό έδαφος με το βλέμμα στις ανεπτυγμένες αγορές
Η ιστορική αναβάθμιση στους δείκτες FTSE Russell και Stoxx κόντρα στο ράλι του πετρελαίου - Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα και οι αξιολογήσεις από Moody’s και Scope Ratings
Σε τεντωμένο «σχοινί» κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την έναρξη μιας ιδιαίτερα κρίσιμης εβδομάδας, καθώς οι διεθνείς αναταράξεις και το ράλι στις τιμές του πετρελαίου απειλούν να επισκιάσουν το θετικό κλίμα από τη μετάβαση στις ανεπτυγμένες αγορές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (14/9) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,07% και διαπραγματεύεται στις 2.724,70 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.722,19 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.730,60 μονάδες. Διατηρεί, έτσι, την επαφή του με τα υψηλά 17 ετών και τα επίπεδα που διαπραγματευόταν τον Οκτώβριο του 2009.
Από τη μία πλευρά, η ελληνική κεφαλαιαγορά εισέρχεται στους ρυθμούς της ιστορικής αναβάθμισης. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται το rebalancing των δεικτών FTSE Russell και Stoxx, σφραγίζοντας την επίσημη ανακατάταξη της Ελλάδας από την κατηγορία των προηγμένων αναδυόμενων σε εκείνη των ανεπτυγμένων αγορών. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα πυροδοτήσει σημαντική αύξηση στους συναλλακτικούς όγκους και τη ρευστότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς τα διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια αναπροσαρμόζουν τις θέσεις τους.
Από την άλλη πλευρά, η διεθνής επενδυτική διάθεση για ανάληψη ρίσκου δέχεται ισχυρές πιέσεις. Η νέα έξαρση στις τιμές του πετρελαίου επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού, την ώρα που το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στις επικείμενες αποφάσεις των μεγάλων κεντρικών τραπεζών —της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), της Τράπεζας της Αγγλίας και της Τράπεζας της Ιαπωνίας— για τα επιτόκια.
Σε αυτό το περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, οι ενισχυμένες αποδόσεις των ομολόγων και το αυξημένο ενεργειακό κόστος λειτουργούν ως ανάχωμα στην ανοδική πορεία της εγχώριας αγοράς. Ωστόσο, η ισχυρή δυναμική του τραπεζικού κλάδου, σε συνδυασμό με τις εισροές κεφαλαίων λόγω της αναβάθμισης στους δείκτες FTSE Russell/STOXX, διαμορφώνουν ισχυρές στηρίξεις για τον Γενικό Δείκτη, προστατεύοντας τη Λεωφόρο Αθηνών από εντονότερες αναταράξεις.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (14/9) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,07% και διαπραγματεύεται στις 2.724,70 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.722,19 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.730,60 μονάδες. Διατηρεί, έτσι, την επαφή του με τα υψηλά 17 ετών και τα επίπεδα που διαπραγματευόταν τον Οκτώβριο του 2009.
Από τη μία πλευρά, η ελληνική κεφαλαιαγορά εισέρχεται στους ρυθμούς της ιστορικής αναβάθμισης. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται το rebalancing των δεικτών FTSE Russell και Stoxx, σφραγίζοντας την επίσημη ανακατάταξη της Ελλάδας από την κατηγορία των προηγμένων αναδυόμενων σε εκείνη των ανεπτυγμένων αγορών. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα πυροδοτήσει σημαντική αύξηση στους συναλλακτικούς όγκους και τη ρευστότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς τα διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια αναπροσαρμόζουν τις θέσεις τους.
Από την άλλη πλευρά, η διεθνής επενδυτική διάθεση για ανάληψη ρίσκου δέχεται ισχυρές πιέσεις. Η νέα έξαρση στις τιμές του πετρελαίου επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού, την ώρα που το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στις επικείμενες αποφάσεις των μεγάλων κεντρικών τραπεζών —της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), της Τράπεζας της Αγγλίας και της Τράπεζας της Ιαπωνίας— για τα επιτόκια.
Σε αυτό το περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, οι ενισχυμένες αποδόσεις των ομολόγων και το αυξημένο ενεργειακό κόστος λειτουργούν ως ανάχωμα στην ανοδική πορεία της εγχώριας αγοράς. Ωστόσο, η ισχυρή δυναμική του τραπεζικού κλάδου, σε συνδυασμό με τις εισροές κεφαλαίων λόγω της αναβάθμισης στους δείκτες FTSE Russell/STOXX, διαμορφώνουν ισχυρές στηρίξεις για τον Γενικό Δείκτη, προστατεύοντας τη Λεωφόρο Αθηνών από εντονότερες αναταράξεις.
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